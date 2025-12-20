Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

Dender s'est rapidement retrouvé mené par le Standard ce samedi. Les Flandriens n'ont ensuite pas trouvé la faille.

Dender n'est qu'à un point du Cercle de Bruges, et pourrait donc assez vite se débarrasser de la lanterne rouge en cas de victoire... mais s'est encore incliné ce samedi face au Standard. Une défaite qui s'est dessinée dès la première minute de jeu.

Fabio Ferraro le reconnaît aisément : Dender n'a pas brillé aujourd'hui. "Nous n'avons tout simplement pas bien joué. Nous avons mal commencé le match et avons mal géré la fin de rencontre", estime le latéral gauche au micro de Sporza.

Kobe Cools estime que Dender méritait de gagner

"C'est un mauvais match de notre part, c'est tout. Après leur but, ils n'ont plus vraiment eu de grosses occasions, mais ces trente premières secondes nous ont mis à mal", regrette Ferraro. Kobe Cools, lui, tenait un autre discours.

"Je pense que nous nous sommes créés les situations les plus dangereuses", estime le défenseur au micro de DAZN. "Nous avons été les plus proches de la victoire. Le Standard marque un but chanceux et ne crée rien d'autre".

Dender peut désormais voir le Cercle de Bruges prendre un peu d'avance au classement en cas de bon résultat à OHL. Un duel de bas de classement qui concernera également la RAAL, battue à Westerlo plus tard dans la soirée.