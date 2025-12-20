Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"
Photo: © photonews

Le Standard a pris sa revanche sur Dender, qui avait éliminé les Rouches en Coupe. Une courte victoire qui fait du bien.

Le traumatisme de la Coupe était-il encore dans toutes les têtes ce samedi au moment pour le Standard de se rendre à Dender ? C'est bien possible, mais il a été vite évacué : après quarante secondes, les Rouches menaient déjà au score.

"Le plan était le même qu'en Coupe : appliquer une pression haute et envoyer des centres", résume Vincent Euvrard au micro de DAZN après la rencontre. C'est un centre parfaitement calibré de Tobias Mohr qui a d'ailleurs permis à Ibe Hautekiet de marquer.

Dender, équipe en forme, rappelle Euvrard

"Nous avons bien défendu en première mi-temps et gardé le contrôle du match. En seconde période, nous avons un peu trop reculé, mais c'est normal après ce qui s'est passé en Coupe", reconnaît Euvrard. "C'est une belle victoire contre une équipe en forme". 

Si cela ne se traduit pas encore au classement, Dender a en effet gagné deux matchs sur les cinq derniers en championnat, sans compter l'élimination du Standard en Coupe. "Ils méritent une meilleure place au classement", estime le coach du Standard. 

Lire aussi… Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"
Grâce à cette victoire, le Standard reste quant à lui dans le top 6, et fait même la bonne opération du week-end après que Genk ait perdu des points sur la pelouse de Charleroi ce vendredi. 

