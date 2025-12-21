Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"
Hayk Milkon était très frustré après la défaite contre le Standard ce samedi. Selon le coach de Dender, les Rouches ont passé leur temps à casser le rythme du match.

Un but après quarante secondes, et le gros dos pendant 90 minutes ? C'est peut-être résumer un peu brièvement le match entre Dender et le Standard... mais ce n'est pas non plus totalement faux. Les Rouches ont vite pris l'avantage, puis ont tenu bon et frustré Dender.

Hayk Milkon, l'entraîneur des Flandriens, n'était pas ravi du spectacle. "Le Standard a en permanence tenté de ralentir le tempo du match", pestait-il au micro de DAZN. "C'est leur droit le plus strict, mais c'est tout de même surprenant de voir une équipe comme le Standard jouer comme ça".

Les drôles de propos de Milkon

Milkon se permettait même de pointer du doigt l'arbitrage. "Il y a trois responsables : nous-mêmes, l'adversaire et la façon dont le match a été dirigé. L'un peut influencer l'autre". La phase concernant Mo Berte a notamment tendu les joueurs, selon le coach de Dender. 

"Je vous invite à revoir cette carte rouge, la décision qui a été prise. Je pense que ça illustre bien les tensions inutiles qui ont pu être amenées", regrette Hayk Milkon. Berte a été d'abord exclu, avant que Mr Laforge consulte le VAR et revienne sur sa décision. 

Lire aussi… Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"
Une drôle de déclaration, considérant qu'en seconde période, Kobe Cools méritait probablement bien plus que Berte un carton rouge... et que cette fois, la VAR n'est pas intervenue. 

