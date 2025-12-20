"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

Le Standard s'est imposé à Dender ce samedi et Lucas Pirard n'a pas dû se retourner pour sa grande première en Rouche. Le gardien de but formé au club était naturellement très heureux.

C'est une belle leçon de persévérance que Lucas Pirard donne à tous ce week-end : formé au club dès l'âge de 9 ans, il est revenu au Standard l'été passé après une longue carrière, et a dû attendre ses 30 ans pour enfin porter les couleurs des Rouches avec l'équipe A.

"C'est beaucoup d'émotion, bien sûr. Mon premier match avec mon club formateur, j'attendais ça depuis très longtemps", reconnaît le gardien de but liégeois au micro de DAZN après la rencontre. "Pouvoir repartir avec la clean-sheet et surtout la victoire, ça fait très plaisir".

Cette saison, Pirard a rongé son frein sur le banc, après son arrivée en provenance du KV Courtrai l'été dernier. "Ca faisait longtemps sans jouer, c'est aussi pour ça que j'ai joué avec les U23 cette saison afin de garder le rythme", explique-t-il.

Le Standard reste dans le top 6

"Mais j'ai 30 ans, je ne peux pas dire que je suis un jeune. J'ai l'expérience suffisante pour gérer ça. Nous avons bien travaillé durant la semaine et ça s'est bien passé", relativise Pirard. Le Standard est désormais un peu plus confortablement installé dans le top 6.

"Ca fait du bien par rapport à la semaine passée. Nous devions nous rattraper vis-à-vis de nos supporters, mais aussi de nous-mêmes, car nous savons que nous avons des qualités", affirme le portier liégeois. "Il y a quelque chose à faire pour nous cette saison et on le sait".