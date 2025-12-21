Antwerp Antwerp
Date: 21/12/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Florent Malice
Florent Malice depuis le Bosuil
| Commentaire
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht a souffert à l'Antwerp, mais contrairement à ce qui s'est passé il y a deux semaines à Westerlo, les Mauves ont su réagir.

L'accident de parcours à Westerlo n'était peut-être rien de plus que ça : cette fois encore, le RSCA s'est retrouvé mené à l'extérieur... et a fini par s'en sortir au courage, prenant un bon point à l'Antwerp (2-2) après avoir rebondi à la maison contre Saint-Trond. 

Malgré l'ambiance survoltée de ce Bosuil enfin restauré (la Tribune 2 change tout !), c'est bien Anderlecht qui avait le mieux entamé la rencontre. Les Mauves mettaient le pied sur le ballon, mettaient l'Antwerp. Problème : le pied, Moussa N'diaye le mettra sur Gyrano Kerk lors d'une phase confuse et mal gérée dans le rectangle.

L'Antwerp surclasse Anderlecht en première période

Vincent Janssen transforme le penalty (16e, 1-0), et à partir de ce moment-là, il n'y en aura presque que pour l'Antwerp. Très vite, un superbe centre de Christopher Scott trouve la tête de Thibo Somers, esseulé au seconde poteau (19e, 2-0). 

Kerk, très en jambes, passe tout proche de tuer le suspens (23e) mais sa frappe passe à côté. Hey en voit de toutes les couleurs devant Al-Sahafi (26e), Llansana devant l'excellent Scott (37e), mais le troisième but ne tombe pas. Bertaccini, peu en réussite, reçoit de Saliba (meilleur Mauve sur le terrain) l'opportunité de réduire l'écart... mais Nozawa sort le grand jeu (44e). 

Le show Kerk, la délivrance pour Degreef

Au retour des vestiaires, le RSCA compte un profil défensif de moins, Llansana ayant cédé sa place à Cvetkovic. Difficile de dire si c'est lié, mais cela paie puisque dès la première phase offensive anderlechtoise, obtenue grâce à un pressing bien plus élevé, Bertaccini est accroché fautivement dans le rectangle et Thorgan Hazard transforme calmement (49e, 2-1).

On est cependant loin d'une "furia" mauve et blanche puisque l'Antwerp reprend la main : Vincent Janssen, omniprésent, force Coosemans à se détendre sur une frappe vicieuse (54e). Kerk, véritable showman ce soir, trouve Somers d'une talonnade derrière le pied d'appui, mais son coéquipier heurte la transversale (61e). Le Néerlandais a tout fait au RSCA ce dimanche, sauf marquer, ce que Coosemans lui refuse quelques minutes plus tard (65e). 

La différence se faisait là : l'Antwerp avait sur le terrain quelques individualités qui auraient leur place dans le onze de base de n'importe quelle équipe de Pro League. Ce qu'est, dans un bon soir, un Nilson Angulo - très peu en vue ce dimanche, comme le montrait son dribble trop long à un moment clef (80e). Mais à force de pressing et grâce au sang frais amené par Tristan Degreef et Ibrahim Kanaté, le RSCA va finir par faire plier son adversaire. 

C'est une accélération et un dribble de l'ailier malien d'abord, qui va isoler Tristan Degreef dont la frappe subtile trompe ensuite Nozawa via le poteau (88e, 2-2). Une libération pour le jeune ailier, qui n'avait plus marqué depuis... la première journée de championnat. Et un point très précieux pour Anderlecht !

Les compositions

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.1 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/32 (21.9%)
Plus de stats
Bozhinov Rosen 90' 6.59 -
  • Précision des passes: 42/53 (79.2%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Kouyaté Kiki 90' 6.34 -
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno 90' 5.89 -
  • Précision des passes: 24/42 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/16 (12.5%)
Plus de stats
Scott Christopher A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Dierckx Xander 68' 6.41 -
  • Précision des passes: 12/19 (63.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Benítez Mauricio 90' 6.48 -
  • Précision des passes: 47/55 (85.5%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Somers Thibo 89' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Al-Sahafi Marwan 73' 6.65 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Janssen Vincent 90' 7.2 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kerk Gyrano 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Banc
Foulon Daam 0' 6.34  
Plus de stats
Praet Dennis 22' 6.09 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Babadi Isaac 17' 6.16 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Valencia Anthony 1' 6.47  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Vandeplas Gerard 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.5 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/15 (33.3%)
Plus de stats
N'Diaye Moussa 73' 6.06 -
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.44 -
  • Précision des passes: 42/53 (79.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Maamar Ali   90' 5.68 -
  • Précision des passes: 26/36 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 83' 5.91 -
  • Précision des passes: 20/30 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 6.11 -
  • Précision des passes: 17/28 (60.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Angulo Nilson 90' 5.53 -
  • Précision des passes: 12/21 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 89' 7.69 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Llansana Enric   45' 5.85 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano   73' 6.43 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Cvetkovic Mihajlo 45' 6.5 -
Plus de stats
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 1' 6.48  
Plus de stats
Özcan Yasin 17' 6.33 -
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Tajaouart Anas 0'  
Degreef Tristan 17' 7.68 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kanate Ibrahim 7' 6.02  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
