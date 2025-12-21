Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Le RSC Anderlecht a souffert à l'Antwerp, mais contrairement à ce qui s'est passé il y a deux semaines à Westerlo, les Mauves ont su réagir.

L'accident de parcours à Westerlo n'était peut-être rien de plus que ça : cette fois encore, le RSCA s'est retrouvé mené à l'extérieur... et a fini par s'en sortir au courage, prenant un bon point à l'Antwerp (2-2) après avoir rebondi à la maison contre Saint-Trond.

Malgré l'ambiance survoltée de ce Bosuil enfin restauré (la Tribune 2 change tout !), c'est bien Anderlecht qui avait le mieux entamé la rencontre. Les Mauves mettaient le pied sur le ballon, mettaient l'Antwerp. Problème : le pied, Moussa N'diaye le mettra sur Gyrano Kerk lors d'une phase confuse et mal gérée dans le rectangle.

L'Antwerp surclasse Anderlecht en première période

Vincent Janssen transforme le penalty (16e, 1-0), et à partir de ce moment-là, il n'y en aura presque que pour l'Antwerp. Très vite, un superbe centre de Christopher Scott trouve la tête de Thibo Somers, esseulé au seconde poteau (19e, 2-0).

Kerk, très en jambes, passe tout proche de tuer le suspens (23e) mais sa frappe passe à côté. Hey en voit de toutes les couleurs devant Al-Sahafi (26e), Llansana devant l'excellent Scott (37e), mais le troisième but ne tombe pas. Bertaccini, peu en réussite, reçoit de Saliba (meilleur Mauve sur le terrain) l'opportunité de réduire l'écart... mais Nozawa sort le grand jeu (44e).





Le show Kerk, la délivrance pour Degreef

Au retour des vestiaires, le RSCA compte un profil défensif de moins, Llansana ayant cédé sa place à Cvetkovic. Difficile de dire si c'est lié, mais cela paie puisque dès la première phase offensive anderlechtoise, obtenue grâce à un pressing bien plus élevé, Bertaccini est accroché fautivement dans le rectangle et Thorgan Hazard transforme calmement (49e, 2-1).

On est cependant loin d'une "furia" mauve et blanche puisque l'Antwerp reprend la main : Vincent Janssen, omniprésent, force Coosemans à se détendre sur une frappe vicieuse (54e). Kerk, véritable showman ce soir, trouve Somers d'une talonnade derrière le pied d'appui, mais son coéquipier heurte la transversale (61e). Le Néerlandais a tout fait au RSCA ce dimanche, sauf marquer, ce que Coosemans lui refuse quelques minutes plus tard (65e).

La différence se faisait là : l'Antwerp avait sur le terrain quelques individualités qui auraient leur place dans le onze de base de n'importe quelle équipe de Pro League. Ce qu'est, dans un bon soir, un Nilson Angulo - très peu en vue ce dimanche, comme le montrait son dribble trop long à un moment clef (80e). Mais à force de pressing et grâce au sang frais amené par Tristan Degreef et Ibrahim Kanaté, le RSCA va finir par faire plier son adversaire.

C'est une accélération et un dribble de l'ailier malien d'abord, qui va isoler Tristan Degreef dont la frappe subtile trompe ensuite Nozawa via le poteau (88e, 2-2). Une libération pour le jeune ailier, qui n'avait plus marqué depuis... la première journée de championnat. Et un point très précieux pour Anderlecht !