Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

Le Standard s'est imposé ce samedi sur la pelouse de Dender. Mais si les Rouches avaient perdu des points, on aurait probablement un peu plus entendu parler d'une décision arbitrale très discutable.

Après la rencontre, Milk Haykon pointait l'arbitrage du doigt, estimant que les hésitations de la VAR notamment dans la vraie-fausse expulsion de Mohamed Berte, dont le carton rouge a finalement été annulé, avaient pu tendre inutilement la rencontre.

Pas un mot de la part de Haykon, cependant, concernant une autre phase : un tacle de Kobe Cools avant l'heure de jeu renvoyait Nayel Mehssatou au vestiaire, blessé.

Pour Lardot, c'était rouge

Sans surprise, Jonathan Lardot, qui a révisé cette phase parmi d'autres dans la traditionnelle émission du lundi Under Review, y voit une carte rouge.

"L'arbitre n'a pas une assez bonne vue de la phase pour l'évaluer, mais cela aurait dû être un carton rouge. Nous attendions une intervention de la VAR ici", regrette le chef de l'arbitrage belge via l'application DAZN.



On peut donc dire que Dender s'en est bien sorti même si cette phase n'a, au final, eu aucune incidence sur le résultat. En cas d'égalisation, nul doute que du côté du Standard, on aurait souligné que Cools méritait d'être exclu...