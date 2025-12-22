Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard s'est imposé ce samedi sur la pelouse de Dender. Mais si les Rouches avaient perdu des points, on aurait probablement un peu plus entendu parler d'une décision arbitrale très discutable.

Après la rencontre, Milk Haykon pointait l'arbitrage du doigt, estimant que les hésitations de la VAR notamment dans la vraie-fausse expulsion de Mohamed Berte, dont le carton rouge a finalement été annulé, avaient pu tendre inutilement la rencontre.

Pas un mot de la part de Haykon, cependant, concernant une autre phase : un tacle de Kobe Cools avant l'heure de jeu renvoyait Nayel Mehssatou au vestiaire, blessé.

Pour Lardot, c'était rouge 

Sans surprise, Jonathan Lardot, qui a révisé cette phase parmi d'autres dans la traditionnelle émission du lundi Under Review, y voit une carte rouge.

"L'arbitre n'a pas une assez bonne vue de la phase pour l'évaluer, mais cela aurait dû être un carton rouge. Nous attendions une intervention de la VAR ici", regrette le chef de l'arbitrage belge via l'application DAZN.


On peut donc dire que Dender s'en est bien sorti même si cette phase n'a, au final, eu aucune incidence sur le résultat. En cas d'égalisation, nul doute que du côté du Standard, on aurait souligné que Cools méritait d'être exclu...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
FCV Dender EH

Plus de news

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

23:00
Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

22:40
Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

22:00
Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

21:40
Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

22:00
Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

20:40
Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

21:20
Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

21:00
C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

19:27
Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

19:00
Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

20:00
Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

18:00
Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

18:40
Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

18:20
Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

17:30
"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

17:00
La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

12:00
"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

16:30
Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

14:00
"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

12:40
Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20
Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

13:00
"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

08:00
Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

11:40
2
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
1
"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

12:20
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
2
"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved