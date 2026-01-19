"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

Le penalty qui a permis à La Gantoise de revenir dans le match a suscité la controverse du côté d'Anderlecht. La phase a soulevé des questions sur l'intervention de la VAR. L'ancien arbitre Serge Gumienny donne son point de vue.

"Sur les images, il est très difficile de voir si Coosemans touche d’abord le ballon ou le joueur", explique-t-il dans le Belang van Limburg.

Selon lui, ce problème s’est déjà présenté à plusieurs reprises cette saison en raison de la qualité limitée de certains angles de caméra. Ce manque de clarté rend l’évaluation de la phase complexe pour la VAR.

Il souligne que la question centrale porte sur la nécessité d’une intervention. La situation montre, selon lui, que les cas limites sont difficiles à corriger lorsque le matériel disponible n’est pas suffisamment net. Dans ce cas, la VAR ne devrait pas intervenir, toujours selon lui.

Une compensation ?

Du côté d’Anderlecht, la phase a été liée au match de Coupe de Belgique disputé quelques jours plus tôt : "À Anderlecht, on estimait que le penalty constituait une compensation pour le carton rouge non accordé à Kana lors du match de Coupe plus tôt cette semaine."

Lire aussi… Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures ›

Serge Gumienny souligne que ce type d’influence ne devrait pas entrer en ligne de compte, tout en rappelant que le facteur humain ne peut jamais être totalement exclu. "Cela ne devrait pas arriver, mais les arbitres restent aussi des êtres humains. Il est donc possible que cela ait joué un rôle", conclut-il. Selon lui, ce débat montre surtout à quel point les décisions deviennent sensibles lorsque des phases précédentes continuent de peser dans les esprits.