Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Hyllarion Goore a changé le visage du match en montant face à Anderlecht. Le jeune attaquant ivoirien monte en puissance, et ça n'échappe pas à quelques clubs européens.

Cette saison semble être celle de l'explosion pour Hyllarion Goore. L'attaquant ivoirien de 20 ans, arrivé à La Gantoise en janvier 2025 en provenance de ... l'Ararat Erevan, est régulièrement titulaire cette saison et compte déjà 4 buts et 3 assists en 20 matchs de championnat.

Contre le RSC Anderlecht, il a été récompensé d'un but facile en fin de rencontre pour fixer le score à 4-2, après avoir énormément pesé sur la défense adverse après sa montée au jeu à 25 minutes du terme.

Deux clubs intéressés par Hyllarion Goore

Sans surprise, les performances de Goore ne passent pas inaperçues en Europe. L'attaquant ivoirien serait en effet sur les tablettes du SC Fribourg, à en croire les informations de Sacha Tavolieri, spécialiste belge du mercato.

Les scouts du club allemand, 8e de Bundesliga, auraient placé Goore au sommet de leur liste et Fribourg étudierait la faisabilité d'un deal. La Gantoise, de son côté, en demanderait entre 7 et 10 millions d'euros, bonus compris (Transfermarkt estime le joueur à 2,5 millions d'euros).

Le SC Fribourg ne serait pas le seul club intéressé : le Paris FC suivrait également de près le buteur ivoirien, qui a disputé au total 38 matchs pour les Buffalos.