Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures
Il va presque falloir commencer à faire la liste des joueurs fit plutôt que des joueurs blessés à Anderlecht. Besnik Hasi fait face à un véritable casse-tête.

Et si Anderlecht avait de bonnes excuses pour sa défaite à La Gantoise ? Car si les Mauves se sont écroulés, ils n'ont clairement pas été aidés par une nouvelle série de blessures, rappelant les difficultés encourues lors des saisons précédentes.

"Nous avons dû nous demander avec quels joueurs commencer, lesquels pourraient entrer... Beaucoup de joueurs revenaient de blessure", rappelait Besnik Hasi en conférence de presse. C'était le cas de Marco Kana, qui n'a pas terminé le match (comme prévu) et de Ludwig Augustinsson... sorti après un peu plus de cinq minutes. 

Augustinsson absent quelques semaines ? 

"Nous ne voulions prendre aucun risque avec Marco. Mais je préférais le faire démarrer afin d'avoir une continuité et une stabilité dans la défense", pointe Hasi. Malheureusement, Kana, sans jouer un mauvais match, est fautif sur le coup-franc qui amène le penalty concédé par Coosemans - un coup de malchance car on sait, bien sûr, à quel point il est indispensable.

Le vrai coup dur est la sortie rapide d'Augustinsson, qui ne devrait pas revenir tout de suite. "C'est probablement la blessure la plus sévère. Une IRM nous en dira plus mais il devrait être absent quelques semaines", regrette Besnik Hasi. "Ca commence à peser. Quand cinq de vos titulaires doivent sortir, vous perdez des automatismes". 

Le coach des Mauve & Blanc ne peut plus qu'espérer une chose : que les autres blessés, notamment Nathan De Cat qui a pris un petit coup, soient de retour au plus vite. Car les choses peuvent très vite mal tourner à Anderlecht...

