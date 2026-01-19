Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Colin Coosemans avait la tête des mauvais jours après la défaite d'Anderlecht à Gand, visant l'arbitrage, et même Hein Vanhaezebrouck. Ce dernier a réagi.

Colin Coosemans était furieux à l'interview d'après-match : "Gand peut remercier Hein Vanhaezebrouck. Jeudi, il avait vu un pénalty fantôme pour eux et aujourd'hui, ils en reçoivent un alors que je ne commets pas de faute. Les arbitres ne devraient pas se laisser influencer par cela, mais j'ai le sentiment que cela s'est bel et bien produit", avait-il éructé.

Sur Sporza, l'ancien entraîneur de La Gantoise...et d'Anderlecht préfère en rire : "Évidemment, après tout ce que j'ai fait pour eux. La déclaration de Colin vient d'une frustration. C'est un peu exagéré. Mais hier, il m'a envoyé un message pour s'excuser".

Emporté par la frustration

HVH pointe un malentendu, il ne veut pas rajouter d'huile sur le feu : "Colin avait été mal informé et n'a pas vu l'émission. Je n'ai réagi qu'après la phase du penalty suite à l'interview de Rik De Mil. Nous ne l'avions pas vu nous-mêmes au départ. Nous n'avons jamais parlé de contact avec Coosemans et par la suite, nous avons même jugé que cela n'était pas suffisant pour siffler penalty".

Vanhaezebrouck comprend la frustration anderlechtoise : "La réaction de Lawrence Visser m'a semblé suspecte, car il tourne le dos et cinq secondes plus tard décide tout de même que c'est un penalty. Je comprends qu'Anderlecht aille chercher une explication dans le match d'il y a trois jours".

Lire aussi… "Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise›

"Mais Colin n'aurait pas dû me viser, l'arbitrage était simplement mauvais. Tout comme dans le match de coupe de jeudi. L'erreur se situe surtout là et n'est pas dûe à l'ancien entraîneur de Gand", rigole-t-il en guise de conclusion.