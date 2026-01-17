Suis Union SG - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille Malines ce soir. David Hubert ne pourra pas compter sur un noyau au complet.

Après une année 2025 exceptionnelle, l'Union Saint-Gilloise espère remettre le couvert, particulièrement à domicile. L'année dernière, l'équipe n'a concédé qu'une seule défaite en match à enjeu au Parc Duden, c'était contre Malines, l'adversaire de ce soir.

Cela remonte au 16 février dernier, Benito Raman avait inscrit le seul but de la rencontre peu avant la mi-temps. Besnik Hasi était encore l'entraîneur du KV, il s'agissait de sa dernière victoire avant son C4. David Hubert ? Encore solidement installé à Anderlecht...pensait-on.

En un peu moins d'un an, beaucoup de choses ont donc changé. Ce soir, Hubert fera face à Fred Vanderbiest, qui a conduit Malines dans le top 6. Pour l'occasion, l'Union sera privée de Christian Burgess (suspendu), Rob Schoofs (toujours malade) et du nouveau Massiré Sylla, pas encore en ordre administrativement.

Zeneli pas encore à 100%

Adem Zorgane est par contre de retour après deux jours de repos, consécutifs à son retour de la CAN : "Il est à 100 % physiquement. Il faudra surtout évaluer son rythme mais il n'a jamais cessé d'être apte à jouer. Il est donc prêt pour débuter", explique David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.


Un retour bienvenu, d'autant que le nouveau milieu de terrain Besfort Zeneli n'est pas encore prêt à débuter : "Il a eu un mois off (en raison de la fin du championnat suédois NDLR) et a manqué quelques séances pour finaliser son transfert. Il n'est donc pas encore à 100 %, mais il est apte à intégrer la sélection".

Comparatif Union SG - KV Malines

Classement

1
5

Points

42
31

Gagner

12
8

Perdre

2
5

Buts inscrits

36
25

Buts reçus

12
22

Cartes jaunes

44
51

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

5
7
10
09/11 19:15 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
16/02 16:00 Union SG Union SG 0-1 KV Malines KV Malines
02/11 20:45 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
17/12 16:00 Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
19/08 20:45 KV Malines KV Malines 4-0 Union SG Union SG
19/03 18:30 Union SG Union SG 2-1 KV Malines KV Malines
06/08 20:45 KV Malines KV Malines 3-0 Union SG Union SG
12/12 16:00 Union SG Union SG 2-0 KV Malines KV Malines
26/10 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Union SG Union SG
22/08 21:00 KV Malines KV Malines 3-1 Union SG Union SG
23/02 20:30 KV Malines KV Malines 0-5 Union SG Union SG
29/01 20:45 Union SG Union SG 1-2 KV Malines KV Malines
23/01 20:45 KV Malines KV Malines 0-0 Union SG Union SG
13/01 16:00 Union SG Union SG 1-2 KV Malines KV Malines
09/11 20:30 KV Malines KV Malines 2-1 Union SG Union SG
09/09 14:30 Union SG Union SG 2-2 KV Malines KV Malines
16/05 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Union SG Union SG
01/04 20:00 Union SG Union SG 3-0 KV Malines KV Malines
03/02 20:00 KV Malines KV Malines 2-0 Union SG Union SG
10/09 15:00 Union SG Union SG 2-2 KV Malines KV Malines
15/01 15:00 Union SG Union SG 0-0 KV Malines KV Malines
31/08 20:00 KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Christian Burgess ne sera pas en action avec l'Union Saint-Gilloise ce week-end. Le capitaine est suspendu après avoir reçu un deuxième carton jaune face au Cercle de Bruge...

Le CEO de l'Union SG s'est confié sur la vision du club champion de Belgique par rapport aux entraîneurs.

