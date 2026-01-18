L'Unioniste qui sort de l'ombre : "Il va atteindre plus que ce que j'ai atteint comme joueur"

Kamiel Van de Perre était encore à l'assist sur le seul but de l'Union Saint-Gilloise contre Malines. Son évolution est l'un des gros points de satisfaction de ces dernières semaines.

Il n'avait pas besoin de statistiques offensives pour sortir du week-end avec le sentiment du devoir accompli. Mais après son but, le premier de sa carrière, à Dender, voici un assist, sous la forme d'une remontée de balle particulièrement incisive pour lancer Promise David en 4 contre 2.

À l'Union Saint-Gilloise, Van de Perre a la chance de pouvoir compter sur des entraîneurs qui semblent parfaits pour lui. Sébastien Pocognoli connaissait ses qualités avant de venir, c'est lui qui a insisté pour l'emmener en provenance des U21 de Genk. La nomination de David Hubert n'a pas non plus été contreproductive pour lui, au contraire.

Même s'il ne fait pas autant référence publiquement à sa carrière de joueur comme un Vincent Kompany peut le faire, voir Hubert encadrer un jeune milieu défensif est particulièrement intéressant. D'autant que comme joueur, il se distinguait par son intelligence de jeu. Tout profit pour Kamiel Van de Perre, qui reçoit de précieux conseils.

En pleine progression

"Le potentiel de Kamiel va le faire atteindre plus que ce que j’ai pu atteindre dans ma carrière. Je vais l’aider, comme je le fais pour tous les joueurs. Même si ici, comme j’ai joué à sa position, j’ai forcément plus de choses à lui dire. On y va étape par étape. Il fait beaucoup pour l’équipe, souvent dans l’ombre. C'est son rôle principal jusqu'à présent et ça le reste. Mais on va continuer à développer ce qu'il peut apporter en plus", explique Hubert en conférence de presse.

Malgré des qualités intrinsèques qui étaient loin des standards de Mousa Dembélé ou Axel Witsel, l'actuel entraîneur de l'Union avait réussi à se hisser jusque chez les Diables Rouges. Son jeune joueur suivra-t-il le même chemin ? Le match au Bayern Munich pourrait être une nouvelle étape en ce sens malgré la complexité de la tâche.



"Je vais jouer face à des joueurs avec qui je joue sur FIFA", rigole Van de Perre. "Je peux apprendre beaucoup d'un Joshua Kimmich, dans sa manière de se déplacer, de dicter le tempo. Ça va être dur, mais on va essayer. Tous les joueurs sont prêts. Je crois qu'on va beaucoup défendre, ça peut être un bon match pour moi. Le scénario idéal ? Eviter d'encaisser directement et avoir une vraie deuxième mi-temps à jouer".