Analyse L'Unioniste qui sort de l'ombre : "Il va atteindre plus que ce que j'ai atteint comme joueur"

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| Commentaire
L'Unioniste qui sort de l'ombre : "Il va atteindre plus que ce que j'ai atteint comme joueur"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Kamiel Van de Perre était encore à l'assist sur le seul but de l'Union Saint-Gilloise contre Malines. Son évolution est l'un des gros points de satisfaction de ces dernières semaines.

Il n'avait pas besoin de statistiques offensives pour sortir du week-end avec le sentiment du devoir accompli. Mais après son but, le premier de sa carrière, à Dender, voici un assist, sous la forme d'une remontée de balle particulièrement incisive pour lancer Promise David en 4 contre 2.

À l'Union Saint-Gilloise, Van de Perre a la chance de pouvoir compter sur des entraîneurs qui semblent parfaits pour lui. Sébastien Pocognoli connaissait ses qualités avant de venir, c'est lui qui a insisté pour l'emmener en provenance des U21 de Genk. La nomination de David Hubert n'a pas non plus été contreproductive pour lui, au contraire.

Même s'il ne fait pas autant référence publiquement à sa carrière de joueur comme un Vincent Kompany peut le faire, voir Hubert encadrer un jeune milieu défensif est particulièrement intéressant. D'autant que comme joueur, il se distinguait par son intelligence de jeu. Tout profit pour Kamiel Van de Perre, qui reçoit de précieux conseils.

En pleine progression

"Le potentiel de Kamiel va le faire atteindre plus que ce que j’ai pu atteindre dans ma carrière. Je vais l’aider, comme je le fais pour tous les joueurs. Même si ici, comme j’ai joué à sa position, j’ai forcément plus de choses à lui dire. On y va étape par étape. Il fait beaucoup pour l’équipe, souvent dans l’ombre. C'est son rôle principal jusqu'à présent et ça le reste. Mais on va continuer à développer ce qu'il peut apporter en plus", explique Hubert en conférence de presse.

Malgré des qualités intrinsèques qui étaient loin des standards de Mousa Dembélé ou Axel Witsel, l'actuel entraîneur de l'Union avait réussi à se hisser jusque chez les Diables Rouges. Son jeune joueur suivra-t-il le même chemin ? Le match au Bayern Munich pourrait être une nouvelle étape en ce sens malgré la complexité de la tâche.

Lire aussi… De la casse avant le Bayern Munich ? David Hubert donne des nouvelles des deux joueurs sortis blessés

"Je vais jouer face à des joueurs avec qui je joue sur FIFA", rigole Van de Perre. "Je peux apprendre beaucoup d'un Joshua Kimmich, dans sa manière de se déplacer, de dicter le tempo. Ça va être dur, mais on va essayer. Tous les joueurs sont prêts. Je crois qu'on va beaucoup défendre, ça peut être un bon match pour moi. Le scénario idéal ? Eviter d'encaisser directement et avoir une vraie deuxième mi-temps à jouer".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
KV Malines
Kamiel Van de Perre

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Vazquez - Diouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Vazquez - Diouf

16:20
Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

16:20
Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

16:00
De la casse avant le Bayern Munich ? David Hubert donne des nouvelles des deux joueurs sortis blessés

De la casse avant le Bayern Munich ? David Hubert donne des nouvelles des deux joueurs sortis blessés

08:20
Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

15:35
Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"

Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"

14:30
Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines Analyse

Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines

23:43
Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

14:00
Le match contre la RAAL a fait des dégâts : catastrophe pour le Club de Bruges avant la Ligue des Champions

Le match contre la RAAL a fait des dégâts : catastrophe pour le Club de Bruges avant la Ligue des Champions

15:00
Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

22:45
L'avant-match perturbé : un local de supporters carolos incendié avant le choc face au Standard

L'avant-match perturbé : un local de supporters carolos incendié avant le choc face au Standard

13:20
Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

13:40
Hein Vanhaezebrouck ne peut pas être plus clair : le dossier Thorgan Hazard agite Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ne peut pas être plus clair : le dossier Thorgan Hazard agite Anderlecht

12:30
1
La situation se complique : un Diable Rouge en grand danger dans son club

La situation se complique : un Diable Rouge en grand danger dans son club

13:00
Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

11:40
Acheté 4 millions, il disparaît des plans : Nicky Hayen tranche dans le vif à Genk

Acheté 4 millions, il disparaît des plans : Nicky Hayen tranche dans le vif à Genk

12:00
"Tu ridiculises ton entraîneur" : le président du Club de Bruges au cœur d'une grosse polémique

"Tu ridiculises ton entraîneur" : le président du Club de Bruges au cœur d'une grosse polémique

11:20
À peine arrivé, déjà patron : Radja Nainggolan a donné un précieux conseil au vestiaire du Patro

À peine arrivé, déjà patron : Radja Nainggolan a donné un précieux conseil au vestiaire du Patro

11:00
🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers sous le choc : le Real Madrid au bord de la rupture

🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers sous le choc : le Real Madrid au bord de la rupture

10:30
20 millions d'euros ou rien : la Premier League s'attaque à un talent de Bruges

20 millions d'euros ou rien : la Premier League s'attaque à un talent de Bruges

10:00
"La deuxième mi-temps, mon Dieu..." : Vincent Kompany impressionné par la réaction de son Bayern Munich

"La deuxième mi-temps, mon Dieu..." : Vincent Kompany impressionné par la réaction de son Bayern Munich

09:30
Anderlecht veut jouer un mauvais tour à La Gantoise : un dossier sensible pourrait s'enflammer

Anderlecht veut jouer un mauvais tour à La Gantoise : un dossier sensible pourrait s'enflammer

09:00
Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

08:00
Rik De Mil aux commandes : un club français s'attaque à un joueur convoité de La Gantoise

Rik De Mil aux commandes : un club français s'attaque à un joueur convoité de La Gantoise

08:40
Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

06:00
🎥 Il s'en sort bien : la véritable agression subie par Jeremy Doku, et punie d'une simple carte jaune

🎥 Il s'en sort bien : la véritable agression subie par Jeremy Doku, et punie d'une simple carte jaune

07:00
Les mots d'une légende du Bayern : Jean-Marie Pfaff adoube Vincent Kompany et salue son œuvre

Les mots d'une légende du Bayern : Jean-Marie Pfaff adoube Vincent Kompany et salue son œuvre

06:30
Sur une autre planète, le Bayern en plante 5 à Leipzig et continue sa saison de tous les records

Sur une autre planète, le Bayern en plante 5 à Leipzig et continue sa saison de tous les records

23:00
D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !

D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !

22:20
Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

21:40
Liège bat les Francs Borains, Eupen chute face au leader, et le titre semble se jouer en Challenger Pro League

Liège bat les Francs Borains, Eupen chute face au leader, et le titre semble se jouer en Challenger Pro League

22:00
Un milieu de Pro League a entendu parler du Standard l'été dernier : "De l'intérêt mais rien de concret"

Un milieu de Pro League a entendu parler du Standard l'été dernier : "De l'intérêt mais rien de concret"

21:00
Deux joueurs de Pro League décrochent le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations

Deux joueurs de Pro League décrochent le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations

21:20
C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

17/01
"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

20:40
Nouvelle surprise en Jupiler Pro League : le choc wallon prend encore plus d'importance

Nouvelle surprise en Jupiler Pro League : le choc wallon prend encore plus d'importance

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved