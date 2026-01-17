Analyse Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 contre Malines. Voici les notes individuelles, avec les mêmes satisfactions qu'à Dender.

Scherpen (6) : un seul arrêt à effectuer, à la toute fin du temps additionnel. Rentré au vestiaire avec les gants propres et une nouvelle cleansheet.

Mac Allister (6) : son retour dans l'équipe apporte décidément beaucoup de calme à la défense. Un match sans encombre, malgré une belle opportunité de faire 2-0 sur coup franc.

Sykes (5,5) : dans l'axe suite à la suspension de Christian Burgess et plus à son aise à ce poste qui fait la part belle aux duels d'homme à homme plutôt qu'à la poursuite des attaquants partis dans l'espace entre le trio central et le piston. Mais toujours assez brouillon à la relance.

Barry (6) : confirmé dans le onze après sa bonne prestation en Coupe et toujours aussi rassurant dans les duels. Son manque de rythme s'est toutefois encore fait sortir en deuxième mi-temps, ce qui a conduit à sa sortie à l'heure de jeu.

Khalaili (6,5) : pas encore dans son état de forme de fin 2025 mais une maîtrise technique qui permet d'amener bon nombre de combinaisons sur la droite.

Lire aussi… Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

Van de Perre (7,5) : Un but en Coupe, un assist en championnat. Et quel assist : une remontée de terrain parfaitement menée pour lancer Promise David dans les meilleures conditions sur l'ouverture du score. S'il se met même à avoir des statistiques offensives...

Zorgane (5,5) : de retour de la CAN avec l'intention de reprendre le jeu de l'Union en main. Cela n'a pas forcément porté ses fruits. Sans doute pas encore à 100%, il est sorti avant l'heure de jeu, sans avoir eu son impact habituel.

Guilherme (6,5) : une troisième titularisation de rang assez appliquée, avec plusieurs retours défensifs décidés en sprint. Pour le voir prendre le dessus offensivement, il a fallu attendre le dernier quart d'heure.

Ait El Hadj (5,5)  : encore dans un rôle libre derrière les deux attaquants. Des phases arrêtées très bien données mais très peu de ballons touchés, a souvent le cuir lui passer au-dessus pour lancer Promise David en profondeur.

Florucz (5) : peu de risques pris dans ses passes, souvent contré par la défense de Malines dans ses prises de balle

David (7) : a commencé 2026 comme il avait terminé 2025 : en marquant et en étant un poison pour les défenseurs adverses dans ses prises de la profondeur. L'une d'elles a fait mouche d'une bien jolie manière, sauf si l'on se place du point de vue du défenseur malinois, qui roule toujours à l'heure qu'il est
 

