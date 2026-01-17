Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines

L'Union Saint-Gilloise a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 contre Malines. Voici les notes individuelles, avec les mêmes satisfactions qu'à Dender.

Scherpen (6) : un seul arrêt à effectuer, à la toute fin du temps additionnel. Rentré au vestiaire avec les gants propres et une nouvelle cleansheet.

Mac Allister (6) : son retour dans l'équipe apporte décidément beaucoup de calme à la défense. Un match sans encombre, malgré une belle opportunité de faire 2-0 sur coup franc.

Sykes (5,5) : dans l'axe suite à la suspension de Christian Burgess et plus à son aise à ce poste qui fait la part belle aux duels d'homme à homme plutôt qu'à la poursuite des attaquants partis dans l'espace entre le trio central et le piston. Mais toujours assez brouillon à la relance.

Barry (6) : confirmé dans le onze après sa bonne prestation en Coupe et toujours aussi rassurant dans les duels. Son manque de rythme s'est toutefois encore fait sortir en deuxième mi-temps, ce qui a conduit à sa sortie à l'heure de jeu.

Khalaili (6,5) : pas encore dans son état de forme de fin 2025 mais une maîtrise technique qui permet d'amener bon nombre de combinaisons sur la droite.



Van de Perre (7,5) : Un but en Coupe, un assist en championnat. Et quel assist : une remontée de terrain parfaitement menée pour lancer Promise David dans les meilleures conditions sur l'ouverture du score. S'il se met même à avoir des statistiques offensives...

Zorgane (5,5) : de retour de la CAN avec l'intention de reprendre le jeu de l'Union en main. Cela n'a pas forcément porté ses fruits. Sans doute pas encore à 100%, il est sorti avant l'heure de jeu, sans avoir eu son impact habituel.

Guilherme (6,5) : une troisième titularisation de rang assez appliquée, avec plusieurs retours défensifs décidés en sprint. Pour le voir prendre le dessus offensivement, il a fallu attendre le dernier quart d'heure.

Ait El Hadj (5,5) : encore dans un rôle libre derrière les deux attaquants. Des phases arrêtées très bien données mais très peu de ballons touchés, a souvent le cuir lui passer au-dessus pour lancer Promise David en profondeur.

Florucz (5) : peu de risques pris dans ses passes, souvent contré par la défense de Malines dans ses prises de balle

David (7) : a commencé 2026 comme il avait terminé 2025 : en marquant et en étant un poison pour les défenseurs adverses dans ses prises de la profondeur. L'une d'elles a fait mouche d'une bien jolie manière, sauf si l'on se place du point de vue du défenseur malinois, qui roule toujours à l'heure qu'il est

