De la casse avant le Bayern Munich ? David Hubert donne des nouvelles des deux joueurs sortis blessés

Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a préparé son match de Ligue des Champions avec une victoire 1-0 contre Malines. Petit point médical sur l'état physique des troupes.

Après une première partie de saison extrêmement dense, l'Union repart déjà sur un rythme assez soutenu. À peine l'année commencée qu'un match en cache un autre. Un calendrier très chargé, qui amène inévitablement son lot de joueurs incertains.

Comme lors du match à Dender, Rob Schoofs n'était pas sur la feuille de match, il est toujours malade et vivra donc une préparation loin d'être idéale en vue du match de mercredi au Bayern Munich.

L'affiche à l'Allianz Arena, un grand rendez-vous forcément présent dans toutes les têtes. Un objectif pour les joueurs encore appelés à monter en puissance physiquement. Revenu dans l'équipe après sa petite blessure de fin 2025, Kevin Mac Allister a disputé les 90 minutes pour la première fois et est apparu fit and well.

Plus inquiétant pour Thierno Barry

Revenu de la CAN après deux jours de repos, Adem Zorgane n'était légitimement pas encore à sa pleine carburation, il est d'ailleurs sorti avant l'heure de jeu. Et puis, il y a les joueurs sortis véritablement touchés physiquement.

À commencer par Kevin Rodriguez, qui est monté au jeu en secondes mi-temps et est ressorti 20 minutes plus tard après être resté deux fois au sol suite à des duels très musclés : "Pour Kevin, c'est un coup direct reçu dans le bas du dos, il devrait être retapé pour mercredi", rassure David Hubert en conférence de presse.

Lire aussi… Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines

Thierno Barry a lui aussi demandé son changement, après un nouveau match assez assuré dans le trio défensif. En Coupe, son manque de rythme avait déjà débouché sur des crampes. Mais cette fois, c'est un peu plus sérieux : "Il a reçu un coup direct mais s'est aussi tordu la cheville. Cela a l'air un peu plus grave, mais c'est encore trop tôt pour en dire plus".

Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines

