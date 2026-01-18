Une équipe du top 6 en difficulté : "Nous avons montré pourquoi nous ne méritions peut-être pas d'y être"

Deux salles, deux ambiances : voilà comment on pourrait qualifier l'ambiance en conférence de presse après Union - La Gantoise. Voici l'analyse de David Hubert et Fred Vanderbiest.

Après une fin d'année 2025 au ralenti, l'Union a retrouvé un peu de fraîcheur pour commencer 2026 avec une qualification pour les demi-finales de la Coupe et une victoire en championnat. Même si le match n'a pas accouché d'une kyrielle d'occasions, David Hubert se montre satisfait de la prestation d'ensemble.

"S'il y a une chose que j'ai aimée, c’est surtout l’agressivité et l’intensité que l’on a mis sans ballon en première période. C'est ce que je retiens. Malheureusement, on a moins réussi à le faire en deuxième période et on ne marque pas le 2-0 pour se mettre à l'abri", explique l'entraîneur unioniste.

La victoire fait tout de même du bien pour relancer une série positive : "Mes joueurs ne sont pas des robots. Quand on regarde la fin 2025 et les matches où l’on a perdu des points, ce sont des matches que l’on pouvait gagner aussi. Si on n’avait pas concédé deux fautes de mains, on aurait quatre points de plus. On a fait la bonne analyse des choses, c’était important de mettre 2025 de côté, de tourner la page, de garder avec nous ce que l'on fait de bien et de travailler le reste".

Malines sous pression

Juste à côté, Fred Vanderbiest était d'humeur plus bougonne. Malines est désormais sur trois matchs sans victoire et pourrait voir le Standard, Gand et l'Antwerp dangereusement se rapprocher de sa cinquième place. C'est un constat qui revient régulièrement : le KV ne créé pas assez offensivement. Hier, l'équipe ne s'est véritablement réveillée qu'en toute fin de match.

Vanderbiest s'est montré assez agacé lorsqu'il a été confronté au sujet : "Je pense qu'on a quand même créé des occasions dans la dernière demi-heure. Et puis, nous sommes Malines, pas le Real Madrid ou le FC Barcelone. Nous faisons avec nos moyens. Vous savez combien ils ont encaissé de buts à domicile cette saison ? Trois".



"J'étais plutôt content de la première mi-temps car l'Union n'a été dangereuse qu'en contre. Mais nous leur donnons malheureusement l'ouverture du score. En seconde période, nous avons tenté de revenir, mais l'Union est très costaude défensivement", explique-t-il.

Le surplace dans la lutte pour le top 6 ? L'entraîneur malinois soupire : "Je pense que nous avons malheureusement montré ce soir pourquoi nous ne méritions peut-être pas de nous retrouver dans le top 6 cette saison. Mais attention, nous avons aussi montré pourquoi nous le méritions ces derniers mois".