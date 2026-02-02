Réaction Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"
Photo: © photonews

Adem Zorgane a décidé du choc contre le Club de Bruges en marquant l'unique but de la rencontre sur phase arrêtée. Place désormais au match de Coupe contre Charleroi, des retrouvailles toujours spéciales pour lui.

Alors que d'habitude, c'est au coeur du jeu qu'Adem Zorgane fait la différence, c'est cette fois son jusqu'au-boutisme sur corner qui a fait la différence. Son but à l'arrache sur une remise de Ross Sykes a permis à l'Union de prendre sa revanche sur les Brugeois.

Les deux hommes avaient bien senti le coup, Sykes en particulier : "Il m'a dit de mettre dans la zone où j'étais, que le deuxième ballon allait me parvenir. Il a senti que ça allait arriver, on avait bien travaillé les corners en deuxième zone, même si on varie aussi pas mal", nous explique-t-il.

Le plein de confiance avant Charleroi

Son deuxième but de la saison lui vaut des sentiments mitigés : "Dans le football actuel, il faut des statistiques. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, je vois le football d'une autre manière : un joueur peut faire l'appel pour créer l'espace et être plus important que celui qui marque".

L'international algérien ne crache en tout cas pas sur cette victoire qui vient confirmer la très bonne prestation face à l'Atalanta en semaine. Il faudra désormais faire preuve de la même intensité face à des équipes de bas de tableau, face à qui l'Union joue parfois en mode service minimum.

"Dans le football, c'est comme ça, tu es parfois plus concentré face à de gros clubs que face à des équipes moyennes. Mais tu ne dois pas penser comme ça, il faut trouver de la constance, être à 100% contre n'importe qui. Je pense que là-dessus, on a un petit problème, il faut régler ça. Parce que la Ligue des Champions, c'est fini. Il faut se concentrer sur le championnat et la Coupe", reconnaît Zorgane.

Lire aussi… Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato

Ce qui est certain, c'est que le milieu de terrain saint-gillois ne sous-estimera pas le prochain adversaire, puisque le groupe se rendra à Charleroi mercredi. Il y a passé quatre ans et a gardé contact avec la plupart des joueurs.

"Je parle encore tous les jours avec eux. Mais il faut rester professionnels, on ne parlera pas de tactique entre nous (rires). Ca nous fera plaisir de se recroiser, de jouer l'un contre l'autre. Que le meilleur gagne. Je connais la qualité des joueurs et du staff, ils ont les qualités pour jouer plus haut, je suis très content pour eux", conclut-il.

Commentaire
