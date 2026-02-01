"Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane

David Hubert pouvait être fier de la prestation de ses hommes contre le Club de Bruges. Voici son analyse de la victoire en conférence de presse.

"C'est un match référence qu'on voulait avoir pour différentes raisons. On voulait montrer qu'on pouvait performer après une rencontre de Ligue des Champions. C'était très important pour nous de confirmer après un résultat européen, face à une équipe en confiance. Depuis l'arrivée d'Ivan Leko, ils marquaient trois buts par match", se réjouit David Hubert.

"En première mi-temps, on a vraiment empêché qu'ils puissent mettre en place la structure qu'ils voulaient. On a été les chercher assez haut. Ils n'arrivaient pas à déjouer la première ligne de pressing. Et quand c'était tout de même le cas, il y avait onze guerriers face à eux" poursuit l'entraîneur saint-gillois.

Les Blauw en Zwart muselés

Le Club de Bruges a tenté de pousser, sans résultat : "Ils ont accentué la pression après la pause, il était donc important de bien choisir nos moments et de rester solides. Et pourtant, on a continué à avoir les meilleures occasions, avec deux ou trois bonnes situations qui devaient absolument aller au bout. S'il y a un bémol ce soir, c'est ça : les mauvais choix dans le dernier tiers du terrain. On aurait dû plier ce match plus tôt, cela aurait pu nous jouer un mauvais tour sur la fin".

Depuis le début de l'année civile, l'Union a encaissé deux buts en six matchs. Deux buts qui sont tombés en deux minutes sur les 450 disputées (sans compter le temps additionnel), des pieds d'Harry Kane. En dehors de cet instant d'égarement sur la pelouse du Bayern Munich, personne n'a réussi à prendre à défaut la défense de l'Union.





Avec cinq cleansheets en six matchs, les fondations sont stables : "Je ne suis pas surpris de notre solidité. Ce n'est pas que la défense : quand on voit comment des joueurs comme Anouar Ait El Hadj, Guilherme et même Promise David progressent,...Ils ont la volonté, le désir de faire le sale boulot, les courses gratuites", estime Hubert.

Des progrès qui pourraient être très précieux en vue des Playoffs. Mais l'Union ne veut pas s'enflammer pour autant : "On ne peut pas parler de course au titre après un match de phase classique, même si c'était contre Bruges. Trop d'eau coulera encore sous les ponts, il y aura d'autres tournants dans la saison. Mais c'est clair que ça donne confiance pour la suite et que ça met la barre haut", conclut Hubert.