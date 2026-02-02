Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

Un dernier départ semblait dans les tuyaux au Parc Duden, mais Marc Giger devrait finalement rester. Le mercato de l'Union Saint-Gilloise serait donc terminé.

Selon les informations du Nieuwsblad, le mercato du champion en titre est, sauf grosse surpris de dernière minute, terminé. L'Union Saint-Gilloise ne devrait plus se séparer d'un joueur, ni en attirer dans les dernières heures de cette fenêtre de transferts hivernaux.

Un doute subsistait concernant un joueur : Marc Giger (21 ans), qui n'a pas encore reçu de temps de jeu en 2026, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions ou en Coupe. L'attaquant suisse, qui jouait encore régulièrement avant cela (19 matchs, 3 buts, 2 assists), pouvait partir.

En concertation avec le joueur, des discussions ont eu lieu concernant un éventuel prêt. Mais Giger va finalement rester au Parc Duden. Il ne sera donc pas le quatrième unioniste à s'en aller cet hiver.

Quatre arrivées, trois départs à l'Union

Les trois départs à l'Union sont donc ceux de Sofiane Boufal, libéré et qui a rejoint Le Havre ; Mathias Rasmussen, qui a signé à Sankt Pauli ; et tout récemment, Cristian Makaté, prêté à la RAAL.

Côté arrivées, quatre joueurs ont rejoint les rangs de l'USG : Besfort Zeneli (Elfsborg, 3,38 millions d'euros), Massiré Sylla (Lyn, 800.000 euros), Mateo Biondic (Eintracht Trier, 220.000 euros) et Jens Teunckens (libre). Tous ces montants de transferts proviennent de Transfermarkt.