Ivan Leko n'y arrive pas face à David Hubert : "Pour être honnêtes, nous avons été un peu surpris"

Ivan Leko avait la tête des mauvais jours dans la salle de presse du Stade Joseph Marien. Il revient sur ses choix face à l'Union.

Que ce soit avec le Standard, La Gantoise ou maintenant le Club de Bruges, Ivan Leko n'a encore jamais réussi à prendre David Hubert à défaut : trois défaites et un partage en quatre matchs. Hier, son schéma tactique sans numéro neuf fixe, avec Christos Tzolis dans l'axe, n'a pas inquiété la défense unioniste.

"Si vous perdez, c'est que votre plan n'est pas bon. Mais une chose est claire : si Vermant est entièrement apte, je joue toujours avec lui. Il est très important pour nous et il marque des buts. Cependant, il avait un problème qui l'empêchait d'être sur le terrain dès l'entame du match", explique Leko en conférence de presse.

Reste que le Croate n'a pas opté pour Tresoldi comme plan B : "Tzolis est aussi très important pour nous. J'ai choisi de le mettre en faux neuf car cela nous permettait d'avoir un homme supplémentaire au milieu, il aurait pu surprendre dans un rôle libre".

Pas de réponse à l'adaptation de l'Union

L'ancien entraîneur du Standard se regarde toutefois dans le miroir : "Ce n'était pas un succès. Nous avons aussi été un peu surpris par la manière de jouer de l'Union, pour être honnêtes. Au début, ils essayaient plutôt de nous arrêter que de jouer eux-mêmes. Normalement, ils jouent leur propre jeu. Cela a été une adaptation intelligente de leur part. L'Union mérite sa victoire".

Lire aussi… "Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane›

"Je ne pense toutefois pas que ce choix en pointe soit la seule cause de notre défaite. Nous n'avons pas joué assez vite et nous avons été trop prévisibles. Beaucoup de balles dans le dernier tiers du terrain n'ont presque rien donné. Mais encore une fois: si Romeo Vermant avait été entièrement apte, il aurait certainement joué", conclut Leko.