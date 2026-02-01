Patris a encore Forbs dans sa poche, Zorgane au bout de l'effort : les notes de l'Union contre Bruges

L'Union Saint-Gilloise a réalisé une très bonne prestation d'ensemble pour vaincre le Club de Bruges. Voici les notes des joueurs.

Scherpen (7) : un seul arrêt à réaliser, mais quelle parade pour empêcher Tresoldi d'égaliser sur coup franc dans le moneytime !

Mac Allister (7) : face à un client en la personne d'un Diakhon très explosif sur les premiers mètres. Cela lui a valu quelques difficultés dans le premier quart d'heure, beaucoup moins par la suite.

Burgess (6,5) : le Club de Bruges a joué sans numéro neuf spécifique pour jouer sur son manque de vitesse. Il a donc joué la carte de l'anticipation en allant chasser le ballon très haut, dans les pieds de Tzolis.

Sykes (7) : mis en confiance par la solidité défensive de Patris sur la gauche, il s'est fait plaisir en arrivant lancé face aux petits formats brugeois. Sans retirer le pied, vous pensez bien.

L'Union a fait déjouer Bruges

Khalaili (6,5): une justesse technique qui a permis à l'Union de combiner et temporiser ou jaillir au bon moment sur la gauche face au pressing brugeois



Schoofs (6) : l'entrejeu brugeois avait fait merveille face à Marseille, beaucoup moins aujourd'hui, et Schoofs n'y est pas pour rien. L'ancien de Malines n'a plus la jeunesse de Kamiel Van de Perre pour jaillir comme un roquet dans les pieds adverses mais a compensé par une intelligence de jeu et un positionnement impeccables.

Zorgane (7) : face à un Club de Bruges rapidement forcé de prendre le jeu à son compte, l'Algérien a logiquement eu moins l'occasion que d'habitude pour dicter le rythme en possession. Mais il fait son match malgré tout, avec beaucoup d'impact au milieu de terrain. Une générosité symbolisée par son but à l'arrache dans le rectangle pour faire basculer la rencontre.

Patris (7,5) : quelques mètres derrière Guilherme, sa vitesse a fait beaucoup de bien à la défense face à Forbs ou Tzolis, quand ces derniers tentaient de prendre le dos de l'axe central.

Guilherme (7) : continue à prendre confiance sur la lancée de ces dernières semaines avec une prestation pleine de courage sur la gauche, que ce soit défensivement ou offensivement, avec des rushs de 40 mètres qu'on croyait parfois en pure perte mais que Bruges n'est pas parvenu à arrêter. L'un d'entre eux a forcé Mignolet à la parade en fin de première mi-temps.

Ait El Hadj (6) : souvent à contre-temps dans le jeu mais toujours aussi précieux sur phase arrêtée. C'est d'ailleurs l'un de ses corners qui a amené l'ouverture du score.

David (7) : du déchet dans la conclusion mais un poison pour Brandon Mechele et Jorne Spileers, qui ont vu de toutes les couleurs lorsqu'il se retournait pour prendre la profondeur.

