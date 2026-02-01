Bruges est tombé sur tout ce dont manquait Marseille : "On a joué comme l'Union doit jouer"

Bruges est tombé sur tout ce dont manquait Marseille : "On a joué comme l'Union doit jouer"
Rob Schoofs avait le sourire après la victoire de l'Union Saint-Gilloise contre le Club de Bruges. L'équipe a réussi à faire déjouer son adversaire, qui restait pourtant sur un match référence.

Marseille ne savait pas comment jouer contre ce Club-là, l'Union bien. Les troupes de David Hubert ont parfaitement géré le plan d'Ivan Leko, qui voulait profiter du manque de vitesse de la défense avec trois petits formats devant, sans attaquant de pointe spécifique.

L'Union était pourtant privée de Kamiel Van de Perre au milieu de terrain. Une fameuse tuile : vu son rendement des dernières semaines, il aurait été très précieux face à Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika et Hans Vanaken. Rob Schoofs a complètement fait oublier son absence en faisant preuve de beaucoup d'intelligence de jeu face au trio.

Toujours dans les lignes de passe

"On a joué le match qu'il fallait, en mettant ce but en première mi-temps avant de se montrer solides. Ils ont eu la possession mais n'ont pas été très dangereux à cause de notre implication. Je crois que c'est comme ça que l'Union doit jouer", se réjouit Schoofs à notre micro.

"Mais avec les occasions créées en seconde mi-temps, on aurait dû se mettre à l'abri plus tôt : Bruges peut toujours être dangereux et l'a été avec cette dernière occasion sur coup franc pour Tresoldi. c'est notre point de travail",tempère-t-il.



Lire aussi… Patris a encore Forbs dans sa poche, Zorgane au bout de l'effort : les notes de l'Union contre Bruges

"L'importance de la victoire par rapport à Bruges ? C'est surtout pour nous qu'elle est importante. On sait que le Club sera là dans les Playoffs. Ce qu'on voulait, c'était poursuivre la série à domicile, pour ces supporters qui n'ont pas arrêté de chanter, pour continuer à gagner", poursuit l'ancien de Malines.

Prochaine étape : la demi-finale de Coupe contre Charleroi : "On va faire face à une bonne équipe, dans un bon flow, ça va être un match chaud là-bas. Il va falloir faire le job : on doit aller en finale. Il faut garder cette intensité, mais aussi continuer à s'améliorer dans le jeu".

