"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Aligné au milieu de terrain, Nayel Mehssatou a vécu une soirée difficile au Club de Bruges. Au micro de DAZN, le Chilien est revenu sur la rencontre et a livré son analyse.

Bien en place en début de rencontre, le Standard a craqué en un quart d'heure au Club de Bruges et n'a jamais été en mesure de réagir. Sans cadrer le moindre tir, les Rouches n'ont jamais mis Simon Mignolet en danger et ont connu une nouvelle prestation à oublier.

Après la rencontre, Nayel Mehssatou s'est présenté au micro de DAZN, avec l'envie de directement mettre l'accent sur la réception de l'Union Saint-Gilloise, la semaine prochaine. "On savait que ce serait un match difficile, il faut essayer de tourner le bouton le plus vite possible. Certaines choses n'ont pas été, mais on doit se concentrer sur la suite", a commencé le Chilien, avant de poursuivre.

"En première période, ils avaient le ballon, mais ce n'était que 1-0. On prend deux buts sur coups de pied arrêtés, on aurait pu les éviter, car à 3-0, ça fait mal. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Au milieu de terrain, ils arrivaient à trouver l'homme en plus et ils étaient en supériorité numérique. C'est une bonne équipe qui sait trouver les hommes libres quand il faut. Ce n'était pas facile."

Nayel Mehssatou veut déjà se concentrer sur la suite

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard était privé de plusieurs joueurs importants, notamment au milieu de terrain, et a encore perdu Steeven Assengue sur blessure en seconde période. Difficile, dans ces conditions, de trouver de la stabilité.

Lire aussi… Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"
"Mais on doit faire avec, on a un effectif avec beaucoup de joueurs. On espère que les blessés reviendront au plus vite pour avoir un noyau au complet. À nous de faire le mieux possible avec les joueurs qu'on a", a conclu Nayel Mehssatou.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard
Nayel Mehssatou

Plus de news

Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht" Interview

Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"

22:40
"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

22:00
Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges Analyse

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

21:00
Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

20:21
Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

23:00
Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union" Réaction

Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"

22:50
Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

22:20
1
Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

21:20
Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

20:00
1
Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

19:50
Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

20:30
Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

18:45
Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

19:30
Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

18:30
Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

19:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

15:00
3
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

18:00
Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

17:29
Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

17:13
Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

16:20
1
Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

08:00
Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

16:40
🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

17:00
Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

07:20
Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

16:00
Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

15:24
Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

14:30
🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

15:30
Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

14:00
🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

13:30
"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi Réaction

"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi

13:00
Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

12:20
David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

11:30
Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

12:40
Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

12:00
Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

07/02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved