"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

Aligné au milieu de terrain, Nayel Mehssatou a vécu une soirée difficile au Club de Bruges. Au micro de DAZN, le Chilien est revenu sur la rencontre et a livré son analyse.

Bien en place en début de rencontre, le Standard a craqué en un quart d'heure au Club de Bruges et n'a jamais été en mesure de réagir. Sans cadrer le moindre tir, les Rouches n'ont jamais mis Simon Mignolet en danger et ont connu une nouvelle prestation à oublier.

Après la rencontre, Nayel Mehssatou s'est présenté au micro de DAZN, avec l'envie de directement mettre l'accent sur la réception de l'Union Saint-Gilloise, la semaine prochaine. "On savait que ce serait un match difficile, il faut essayer de tourner le bouton le plus vite possible. Certaines choses n'ont pas été, mais on doit se concentrer sur la suite", a commencé le Chilien, avant de poursuivre.

"En première période, ils avaient le ballon, mais ce n'était que 1-0. On prend deux buts sur coups de pied arrêtés, on aurait pu les éviter, car à 3-0, ça fait mal. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Au milieu de terrain, ils arrivaient à trouver l'homme en plus et ils étaient en supériorité numérique. C'est une bonne équipe qui sait trouver les hommes libres quand il faut. Ce n'était pas facile."

Nayel Mehssatou veut déjà se concentrer sur la suite

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard était privé de plusieurs joueurs importants, notamment au milieu de terrain, et a encore perdu Steeven Assengue sur blessure en seconde période. Difficile, dans ces conditions, de trouver de la stabilité.

"Mais on doit faire avec, on a un effectif avec beaucoup de joueurs. On espère que les blessés reviendront au plus vite pour avoir un noyau au complet. À nous de faire le mieux possible avec les joueurs qu'on a", a conclu Nayel Mehssatou.