Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

Le Standard a craqué en un quart d'heure et s'est incliné sur la pelouse du Club de Bruges, ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (5)

Ne semble pas exempt de tout reproche sur les buts encaissés, mais ne commet pas de grosse erreur. A réalisé quelques parades en seconde période, dont un face-à-face gagné devant Sabbe.

Marlon Fossey (4)

Partie difficile face à Diakhon et aux infiltrations venues de l'entrejeu. Pas encore à 100 % et souvent mis à l'ouvrage par les avants brugeois. A dû défendre pendant 45 minutes sans pouvoir apporter du danger. Sorti à la pause car toujours en phase de rétablissement.

Josué Homawoo (3)



Lire aussi… Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges›

Il est à côté de Tresoldi sur le corner du 1-0, mais est pris de vitesse par sa course, et perd son duel avec Ordonez sur le 3-0. Souvent dépassé, son visage était loin de celui de patron qu'il a montré la semaine dernière.

Ibe Hautekiet (5)

N'est pas directement coupable sur les buts encaissés et a fait son travail défensivement. Mais il a, logiquement, été débordé.

David Bates (3)

Auteur d'un but contre son camp malheureux. Une carte jaune et beaucoup de duels perdus. Pas un cadeau de le titulariser pour la première fois depuis près de 500 jours dans un tel match.

Gustav Mortensen (6)

Est passé de la deuxième division danoise à défendre contre la meilleure attaque de Belgique en quelques semaines et s'en est bien sorti. Sans se jeter, il a bien cadenassé Forbs.

Nayel Mehssatou (3)

En l'absence de tous les milieux de terrain, il devait être le créateur dans l'entrejeu, mais a logiquement perdu sa bataille face au solide trio brugeois. Le Chilien est trop juste pour occuper un tel rôle dans un tel match.

Henry Lawrence (4)

Aligné dans un rôle inhabituel de milieu de terrain. N'a pas fait un mauvais match pour fermer les espaces, mais son association avec Mehssatou n'a constitué en aucun cas un pare-chocs devant la défense.

Rafiki Saïd (4)

Le joueur recherché pour amener le danger en contre, mais c'était compliqué pour le Comorien contre toute l'arrière-garde brugeoise, et c'est bien logique.

Adnane Abid (3)

Courageux dans ses efforts défensifs pour consolider le bloc, mais absolument invisible dans les rares phases de possession. Remplacé à la pause.

Dennis Ayensa (4)

Un match terriblement ingrat pour un attaquant. Énormément de courses pour fermer les espaces, peu de ballons touchés, et encore moins dans le rectangle. A parfois su gagner des fautes lorsqu'il était seul pour faire remonter le bloc, mais n'a jamais pu peser sur le match.

Steeven Assengue (5)

Remplaçant de Marlon Fossey, il a montré du dynamisme et de la bonne volonté après la pause, mais a été remplacé par Dierckx à la 69e minute après un claquage.

Tobias Mohr (4)

Monté à la pause, dans un rôle d'ailier avec une envie visible de changer les choses. Mais quel déchet dans son jeu...

Timothé Nkada (4)

Monté pour courir après les ballons qu'on lui a balancés dans la profondeur. Il ne pouvait rien en faire.

Non notés : Charli Spoden, Daan Dierckx