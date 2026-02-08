"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

Le top six s'éloigne pour le Standard de Liège. Les hommes de Vincent Euvrard ont été balayés 3-0 par le Club de Bruges.

Le Standard de Liège a pris l'eau à Bruges. Les Liégeois n'ont pas fait le poids face à un Club de Bruges solide, qui s'est imposé 3-0. Tresoldi a ouvert le score, Bates a marqué contre son camp et Ordonez a scellé le sort du match avant la pause.

Lucas Pirard était très déçu du résultat au micro de DAZN. "Les 10-15 premières minutes, on était bien dans le pressing, puis on a beaucoup reculé. Prendre deux buts sur phase arrêtée, ça peut être évité et ça nous met dans le dur pour la suite."

Le gardien liégeois a expliqué la tactique du coach en seconde période. "On a essayé de ne plus encaisser et de faire le maximum en contre. On n'a pas réussi, on n'a pas su trouver les bonnes solutions. Le ballon revenait tellement vite."

"On doit être plus concentrés"

Pour lui, le groupe a manqué de vigilance. "C'est dans des matchs comme ça qu'on doit être plus concentrés. C'est plus facile de l'être là que dans les matchs où il n'y a pas d'occasion. On savait que ce serait compliqué, mais on aurait aimé faire quelque chose d'autre."

Lire aussi… Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"
Privé de plusieurs cadres et coupable de trop d'erreurs d’inattention, le Standard a vu que la marche était trop haute.

