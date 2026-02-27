Suis Standard - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 27/02/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 27
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)
Le Standard et la RAAL La Louvière lanceront la 27e journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir à Sclessin (20h45). Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C'est un duel crucial pour les deux équipes qui se disputera ce vendredi soir à Sclessin (20h45) : le Standard contre La Louvière, deux équipes aux objectifs bien différents.

Vainqueurs sur la pelouse du Racing Genk dimanche dernier (0-3), les Rouches ont repris confiance et se sont repositionnés dans la course aux Champions Play-Offs. Ils pourraient même intégrer le top 6 en cas de victoire face aux Loups et de partage entre Genk et La Gantoise, dimanche.

Mais voilà, c'est un tout autre match qui attend les troupes de Vincent Euvrard, face à un bloc cette fois bien plus regroupé, qui ne laissera pas beaucoup d'espaces à son adversaire.

Ni le Standard ni la RAAL n'a le droit à l'erreur

Car la RAAL a aussi besoin de points en cette fin de phase classique. Quinzièmes, les joueurs de Frédéric Taquin veulent éviter les play-downs, mais ils comptent quatre points de retard sur Zulte Waregem et n'ont donc plus le droit à l'erreur.


Sur le papier, avantage Standard ce vendredi soir, mais La Louvière fera tout ce qui est possible pour déjouer le plan des Rouches. Une affiche importante entre deux représentants du football wallon au plus haut niveau, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - RAAL La Louvière

Standard gagne
Partage
Standard Standard gagne Partage RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne
82.01% 14.64% 3.35%
Les plus populaires
2-0
(70x)		 2-1
(69x)		 1-1
(27x)

Comparatif Standard - RAAL La Louvière

Classement

8
15

Points

34
25

Gagner

10
5

Perdre

12
11

Buts inscrits

24
21

Buts reçus

33
30

Cartes jaunes

53
50

Cartes rouges

7
2

face-à-face remportés

7
2
3
26/07 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Standard Standard
22/02 20:30 Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
06/02 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Standard Standard
29/08 19:00 Standard Standard 5-0 FF RAAL La Louvière RAAL La Louvière
27/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-3 Standard Standard
16/03 20:30 Standard Standard 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
27/09 19:00 Standard Standard 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
25/09 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Standard Standard
27/02 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-2 Standard Standard
27/09 18:00 Standard Standard 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
04/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Standard Standard
02/11 20:00 Standard Standard 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

23/02

Pour une première titularisation, Majeed Ashimeru a connu un dimanche bien maussade avec la RAAL. Son exclusion a été revue par le parquet.

Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

26/02

Demain, la RAAL sera attendue de pied ferme au Standard. Salvatore Curaba fait le point sur la situation de ses Loups.

Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

26/02

La RAAL se déplacera au Standard demain soir. Un match forcément particulier pour Sami Lahssaini, qui y a été formé.

De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

26/02

Demain soir, le Standard accueillera la RAAL en ouverture du week-end. Les Rouches retrouveront donc également Noah Makembo.

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30

Ce vendredi, le Standard reçoit la RAAL. Un "choc wallon" qui promet des étincelles en tribunes et sur le terrain, entre deux équipes dos au mur.

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20

En novembre 2024, certains confrères faisaient état de harcèlement et d'insultes de Sébastien Grandjean et de son entraîneur des gardiens à l'encontre de Noah Makembo, au S...

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20

Le Standard et la RAAL La Louvière lanceront la 27e journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir à Sclessin (20h45). Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
