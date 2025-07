Le Standard gâche la joyeuse entrée de la RAAL, malgré une seconde période brouillonne

Le Standard a été s'imposer à La Louvière pour lancer au mieux sa saison, profitant surtout d'une très bonne première période et de Loups qui ont manqué de qualité devant.

Le Standard n'avait qu'un objectif ce soir : gâcher la fête louviéroise dans cette Easi Arena pleine à craquer (à l'exception du triste parcage visiteurs laissé vide sur décision des supporters liégeois). Et face à une RAAL nerveuse et empruntée, les Rouches ont rapidement pris l'ascendant.

Très vite, on comprend que le dos de la défense de La Louvière va poser problème : Ayensa tente d'en profiter (2e), Thomas Henry suit bien une frappe déviée d'un excellent Sahabo, petite surprise du chef Rednic, et surgit au second poteau pour faire 0-1 (5e).

Les Rouches se promènent : Ayensa et Henry jouent en un temps, Mohr et Abid amènent le danger sur les flancs, Peano doit s'employer deux fois sur une belle phase amenée par Calut (8e). La Louvière ne parvient pas à sortir : des erreurs techniques directes, même pas causées par un pressing liégeois, permettent à Abid d'encore amener le danger.

Ilaimaharitra fait le break pour le Standard

La Louvière rentre enfin dans son match et espère obtenir un penalty sur un cafouillage (19e), avant une première frappe vaguement dangereuse de Liongola. Epolo devra ensuite enfin s'employer, de manière plus spectaculaire que cruciale, sur un centre du même Liongola (31e). Belkheir, peu présent jusque là, passe ensuite à côté du ballon sur un corner (34e).

Un peu de nulle part, le break tombera cependant pour le Standard : un centre est dévié du bras par Liongola, et Mr Visser désigne le point de penalty après visionnage du VAR. Marco Ilaimaharitra, métronome discret de l'entrejeu, prend Peano à contre-pied (0-2, 39e). L'Argentin sauve le 0-3 peu de temps avant la pause sur un nouveau ballon dans le dos de sa défense, dont ne profite pas Ayensa (44e).

Probablement secoués par Frédéric Taquin dans le vestiaire, les Loups remontent très bien sur le terrain et se procurent immédiatement une très grosse occasion sur un coup-franc lointain (49e). Guindo, monté à la pause, amène plus de mouvement. Epolo doit sortir le grand jeu sur une tête de Gueulette (58e) : le danger se rapproche et l'Easi Arena explose quand Mouahmed Belkheir jaillit au second poteau pour planter le 1-2... annulé pour un hors-jeu au centimètre près (60e).

C'est au tour de Rednic d'apparaître agacé : son Standard est méconnaissable en seconde période. Mais La Louvière ne trouve pas le dernier geste, et manque de se faire punir quand un superbe centre de Fossey va chercher Mohr, forçant Peano à un nouvel arrêt (71e). Mathieu Epolo lui répond devant Pau (75e) : ça urge pour la RAAL si elle veut espérer revenir, mais le but de l'espoir ne tombe pas.

La fin de match va se tendre, entre un Standard qui ne procède qu'en contre et une RAAL qui fait trop de chichis devant et agace l'Easi Arena. L'entrée au jeu schizophrène de Rafiki côté Standard, entre gestes géniaux réussis et gestes simples ratés, aurait pu tuer le match mais il ne profite pas d'une grosse erreur de Lamego (81e). Le score ne bougera plus. Si les Rouches ont montré un visage très intéressant pendant 45 minutes, du côté de La Louvière, il y a probablement encore du travail pour vivre une saison sereine....