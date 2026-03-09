La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

Les résultats des dernières semaines ont été fatals à Sven Vandenbroeck. La défaite face au Standard aura été celle de trop.

Ce dimanche, Zulte Waregem a craqué en fin de rencontre et s'est encore incliné face au Standard de Liège. Sven Vandenbroeck était sous pression, et le reconnaissait récemment : depuis plusieurs semaines maintenant, l'Essevee distribuait les points aux candidats au top 6.

Et la défaite face aux Rouches, la quatrième d'affilée, a été celle de trop. Le Nieuwsblad rapporte ce lundi matin que la direction de Zulte Waregem a pris la décision de se séparer de Sven Vandenbroeck.

Qui succédera à Sven Vandenbroeck ?

Avec 29 points et 13 défaites cette saison, Zulte Waregem est encore juste au-dessus de la ligne de flottaison : la zone rouge n'est cependant plus qu'à un petit point. Une situation inquiétante à deux matchs de la fin.

Sven Vandenbroeck était arrivé à la tête de Zulte en juillet 2024. Il avait emmené l'Essevee jusqu'en D1A, et les résultats en début de saison étaient prometteurs. Mais ces derniers mois, il est apparu clair que le club du Gaverbeek lutterait pour son maintien.

Lire aussi… Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve"›

La personnalité de Vandenbroeck, qui a notamment totalement écarté Jelle Vossen au fil de la saison, était clivante. On ignore encore qui lui succédera, mais son objectif sera clair : sauver Zulte Waregem sans passer par les Playdowns.