Analyse Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte
Photo: © photonews

Encore bien trop léger sur le plan offensif, le Standard pensait partager l'enjeu sur la pelouse de Zulte jusqu'au but salvateur de Henry Lawrence dans les dernières minutes.

Lucas Pirard (6)

Attentif en début de match sur les tentatives d'Opoku et Erenbjerg, et en seconde période sur les envois, notamment de Nyssen, il a réalisé un bon match sans avoir sorti de grande parade. Dommage qu'il soit trop tard pour qu'il progresse significativement dans ses relances au pied.

Henry Lawrence (6)

Replacé sur le côté droit de la ligne arrière. Une bonne prestation défensive face à Soglo, mais un apport offensif trop faible pour un joueur de côté, ce qui le rend nettement plus intéressant lorsqu'il évolue au centre de la défense. Le plus prompt, cela dit, pour faire 0-1 en fin de partie et sauver le Standard.

Josué Homawoo (5)

De retour dans la défense avec une prestation sobre mais avec plusieurs difficultés, dans une rencontre où il a beaucoup aidé un David Bates plus en difficulté. Auteur d'une faute inutile à la récupération sur le but de Dennis Ayensa avant la pause.

David Bates (5)

Pas toujours à 100 % à l'aise face au duel physique proposé par Ementa et aux infiltrations d'Opoku. L'Écossais a plié sans rompre, mais ne s'est pas montré des plus rassurants. Il n'a pas non plus réussi à trouver l'espace libre avec son jeu long, malgré plusieurs tentatives.

Ibe Hautekiet (5)

A essayé, avec ses moyens, d'aider ses partenaires offensivement, avec un rendement logiquement léger. Bonne prestation défensive, avec un bon nombre de duels gagnés. Sauvé par le VAR en fin de match et un presque penalty concédé.

Gustav Mortensen (5)

Sans le ballon, une bonne prestation face à Nyssen, qui a apporté peu de danger. Avec le ballon, il n'a pas été trouvé comme d'habitude par ses coéquipiers et ne les a pas trouvés non plus. Il n'a donc pas eu l'apport escompté, même si son centre amène le 0-1 de Lawrence.

Marco Ilaimaharitra (5)

Moins de pertes de balle que ce à quoi il peut habituer, mais un poids trop faible à la construction pour aider les Rouches à trouver les espaces. Son association avec Ibrahim Karamoko est solide mais manque clairement de créativité.

Ibrahim Karamoko (5)

Pas son meilleur match, et certainement pas celui où il a épargné le plus de travail à sa défense. Souvent impuissant face aux offensives rapides des avants de Zulte, et parfois trop nonchalant dans ses combinaisons, ce qui entraîne inévitablement des pertes de balle dangereuses.

Tobias Mohr (4)

Pas dangereux sur son côté droit, il a tenté de se décaler sur la gauche pour se remettre sur son bon pied, avec le même (très faible) succès. Remplacé à l'heure de jeu par Adnane Abid.

Rafiki Saïd (5)

Peu souvent servi dans les bonnes conditions, il n'a pas réussi à faire la différence via ses dribbles, mais aurait pu signer un assist sans l'annulation du but de Dennis Ayensa. Touche le poteau en seconde période sur une frappe lourde. Prestation discrète dans l'ensemble.

Dennis Ayensa (4)

Un nouveau match passé à courir après le ballon, presque sans jamais le toucher. Pensait ouvrir le score avant le repos avec une reprise de la poitrine peu académique, avant que le but ne soit annulé. Remplacé par Nkada à l'heure de jeu.

Adnane Abid (6)

Sa montée au jeu a apporté du dynamisme et du liant entre les différents compartiments du jeu.

Timothé Nkada (5)

Comme toujours, le Français est lancé dans la profondeur au petit bonheur la chance lorsque le Standard est mené. Impossible, dans ces conditions, de s'exprimer. D'autant que les ballons reçus n'ont pas été précis. Un bon jeu dos au but, cela dit, pour remettre un ballon vers Mortensen, qui n'a pas cadré sa frappe.

Non-notés : Casper Nielsen, Bernard Nguene.

