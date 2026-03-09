Interview Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve"
Photo: © photonews

Lucas Pirard a peut-être joué son dernier match de la saison pour le Standard, ce dimanche à Zulte. Le portier de 30 ans ne voulait pas trop y penser et savourait les trois points précieux décrochés grâce au but salvateur de Henry Lawrence dans les dernières minutes.

Malgré le but salvateur de Henry Lawrence dans les dernières minutes, les joueurs du Standard ne se sont, comme souvent, pas pressés pour venir répondre aux questions de la presse. Le temps d'écouter le débriefing de Vincent Euvrard et de célébrer, un peu, cette victoire qui les maintient dans la lutte pour le top 6.

"C'est sûr qu'on fête un peu, on reste dans la course ! C'était un match compliqué, ils nous ont mis en difficulté. On a eu quelques possibilités en deuxième période, comme le poteau qui n'est pas rentré. Ce but nous a libérés, on savait qu'il fallait gagner", soufflait de soulagement Lucas Pirard après la rencontre.

Le Standard n'a pas essayé de jouer "beau" à Zulte

Méfiant de la force offensive de Zulte Waregem, le Standard a protégé ses arrières et a réalisé de plus longues phases de possession pour tenter d'éviter toute contre-attaque, ce qui a encore ralenti des constructions offensives dans lesquelles il y avait déjà peu de rythme. Plus que jamais, les Rouches n'ont pas recherché l'esthétisme mais bien l'efficacité à l'Elindus Arena, et ça a payé en fin de match.

"L'objectif est déjà de garder le zéro. Après, c'est plus facile pour se créer des occasions comme on l'a fait, pour marquer et prendre les trois points. C'est vrai que c'était compliqué, le terrain était gras et pas évident. On ne parvenait pas toujours à poser le jeu, on ne gagnait pas toujours les deuxièmes ballons. Ce n'était peut-être pas un beau match, mais on avait juste besoin des trois points et c'est ce qu'on a pris."

Les Rouches sont sauvés, mais ne s'en sont jamais vraiment inquiétés

Une victoire qui permet, premièrement, au Standard d'officiellement assurer sa survie en Jupiler Pro League. Mais aussi et surtout d'encore croire à la qualification pour les Champions Play-Offs. Lucas Pirard l'assure, les Rouches n'ont jamais craint pour leur avenir et ont toujours eu les yeux rivés vers le haut du classement.

Lire aussi… Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"

"On n'a jamais regardé vers le bas, toujours vers le haut. On ne savait même pas ce qui se passait en bas, on regarde juste notre objectif d'accrocher le top 6. On verra à la fin des deux matchs, mais on serait bêtes de dire qu'on ne veut pas des Play-Offs 1. On est à la porte du top 6, on va tout faire jusqu'à la dernière journée."

Cette fois, le Standard a eu la bonne étoile de son côté

Un objectif qui aurait bien pu s'envoler prématurément ce dimanche soir, alors que l'arbitre Laforge avait accordé un penalty à Zulte à l'aube du temps additionnel de la seconde période pour une faute de Hautekiet sur Vossen, tout juste monté au jeu. C'est finalement le VAR qui a annulé la décision, après plusieurs minutes d'incertitude.

"J'ai prié pour qu'une petite étoile vienne nous sauver. On a de la chance qu'il y ait eu hors-jeu. Tant mieux que ça tombe pour nous, car on a aussi eu un but annulé en première période. On a eu un peu de chance, mais il en faut, surtout dans les matchs comme ça. On voyait le temps passer, on se demandait comment on allait mettre le but, mais on a su le faire. Les joueurs qui sont entrés ont aussi fait la différence et ont apporté quelque chose."

Aligné à huit reprises, Lucas Pirard a peut-être joué son dernier match de la saison pour le Standard, puisque Matthieu Epolo sera de retour pour le déplacement à l'Antwerp, la semaine prochaine. En cette soirée de victoire, le portier de 30 ans ne voulait pas trop y penser. "Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. On verra bien", a-t-il conclu, avec le sourire.

