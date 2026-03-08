Interview Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"

Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"
Buteur décisif pour le Standard à Zulte, Henry Lawrence a conservé son éternelle sobriété à notre micro. Toujours très mesuré, l'Anglais n'avait qu'une seule idée en tête malgré la victoire : il reste deux matchs, et c'est déjà là-dessus que les Rouches doivent se concentrer.

"Bon résultat, trois gros points. Plus que deux matchs." Pourtant salvateur pour le Standard quelques minutes plus tôt, Henry Lawrence n'est pas sorti de ses habitudes dans la zone mixte de l'Elindus Arena de Zulte Waregem, où il a commenté son but décisif avec son calme et sa concision traditionnelle.

"Est-ce le but le plus important de la saison du Standard ? Non. Ce sont juste trois points supplémentaires. Chaque but est important et il y a trois points à aller chercher à chaque match. Je comprends que c'est un but important, qui nous donne la victoire, mais il nous reste deux matchs et nous ne sommes pas encore dans le top 6. C'est une belle victoire, mais c'est tout."

Replacé sur le côté droit en l'absence de Marlon Fossey, le défenseur anglais peinait à apporter le danger durant la rencontre. Comme le reste de ses coéquipiers, d'ailleurs. Plutôt que de jouer le rôle du passeur décisif, il s'est donc reconverti en finisseur pour réagir plus rapidement que tout le monde dans le rectangle et tromper Brent Gabriël.

Henry Lawrence sentait qu'il devait se projeter vers l'avant

"On était tard dans le match, on essayait d'attaquer et je sentais que je devais apporter quelques dernières courses dans le rectangle. J'ai essayé de le faire plusieurs fois ce soir mais ça ne payait pas, jusqu'à cette fois où j'ai réussi à marquer (…) À titre personnel, c'est peut-être mon but le plus important. C'est un championnat très compétitif et on se bat encore pour les Champions Play-Offs, ce qui serait un bel accomplissement."

Certainement pas question de s'enflammer, donc, pour le réservé Henry Lawrence, qui a tout de même esquissé un sourire visible dans le vestiaire, selon le témoignage de Lucas Pirard. Jusqu'à sa dernière réponse de la soirée, le garçon de 24 ans a conservé sa sobriété naturelle, tout en lâchant néanmoins un message important : en gagnant ses deux derniers matchs, le Standard sera plus que probablement dans le top 6.

Lire aussi… Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

"Ce n'était pas un match facile, bien sûr. On n'a pas gagné la semaine dernière, ce qui nous a coûté cher. Désormais, on doit juste se concentrer sur les deux derniers matchs. Quelles sont nos chances d'aller dans les Play-Offs 1 ? Tout est possible. Si on gagne les deux derniers matchs, je nous donnerais 10 chances sur 10 d'y être", a conclu Henry Lawrence.

