Suis RAAL La Louvière - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
-
Date: 10/08/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge
19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge

Dans quelques heures, la RAAL accueille Charleroi. Des retrouvailles attendues de longues dates entre deux piliers du football hennuyer.

Après la réception du Standard lors de la première journée, le calendrier a réservé un autre bon clin d'œil à la RAAL avec un deuxième match à la maison contre Charleroi. Deux clubs qui ne s'étaient plus croisés en match officiel depuis près de 20 ans. C'était le 30 avril 2006. Les Loups accueillaient les Zèbres pour ce qu'ils ne savaient pas encore être le dernier match au Tivoli en D1A.

Les Verts étaient parfaitement rentrés dans le match, menant 2-0 grâce au duo Frederic Bosak - Aco Stojkov. Mais les Carolos ont réagi grâce à Majid Oulmers et Dante, auteur de l'égalisation dans les cinq dernières minutes. Un partage 2-2 qui a précipité la RAAL, en proie à une instabilité chronique sur le terrain et en dehors, vers la relégation.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts dans les deux clubs. La Louvière peut désormais accueillir son rival régional fort d'une base plus saine. Et lui disputer la domination provinciale à moyen terme ? Il est encore tôt pour le dire, mais les deux clubs ne devraient plus se lâcher dans les prochaines saisons.

Rendre fière la région

Les voir se tirer la bourre à distance ne serait que bénéfique pour la région. D'autant que les attaches entre les deux clubs sont nombreuses, à commencer par Salvatore Curaba, architecte de la renaissance louviéroise après avoir connu ses plus belles années de joueur au Mambourg.

Le président de la RAAL aurait bien voulu inaugurer l'Easi Arena contre les Zèbres, plus de 50 ans après avoir baptisé l'ancien Tivoli face au Sporting. A défaut d'avoir pu disputer le premier match dans son nouveau stade face aux Carolos, la RAAL compte désormais bien y décrocher la première victoire de son retour en D1A.
 

Prono RAAL La Louvière - Charleroi

Partage
Charleroi gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage Charleroi Charleroi gagne
6.27% 29.15% 64.58%
Les plus populaires
1-1
(73x)		 1-2
(70x)		 0-2
(58x)

Comparatif RAAL La Louvière - Charleroi

Classement

16
10

Points

0
2

Perdre

2
0

Buts inscrits

0
3

Buts reçus

3
3

Cartes jaunes

3
6

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

2
7
3
30/04 15:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 Charleroi Charleroi
28/04 19:30 Charleroi Charleroi 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
03/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
02/12 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 Charleroi Charleroi
15/01 18:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Charleroi Charleroi
14/01 19:30 Charleroi Charleroi 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
08/08 15:00 Charleroi Charleroi 2-5 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
07/08 14:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Charleroi Charleroi
07/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
30/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Charleroi Charleroi
10/05 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

08/08

Rik De Mil est à la recherche de sa première victoire cette saison. Aucune en Europe et pour le moment aucune en championnat...

Un retour à Anderlecht ? Nicolas Frutos laisse la porte ouverte, mais...

Un retour à Anderlecht ? Nicolas Frutos laisse la porte ouverte, mais...

09/08

Avant le derby face à Charleroi, Nicolas Frutos s'est exprimé sur la RTBF. Le directeur technique de La Louvière a évoqué plusieurs sujets.

Où en est le dossier Andreou ? Rik De Mil fait le point

Où en est le dossier Andreou ? Rik De Mil fait le point

09/08

Rik De Mil confirme en conférence de presse que son défenseur Stelios Andreou est convoité. Pour le moment pas d'accord.

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved