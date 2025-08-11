Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

L'histoire entre Stelios Andreou et Charleroi semble bel et bien toucher tout doucement à sa fin. Cela ne semble plus être qu'une question de temps.

Stelios Andreou n'a jamais été aussi proche d'un départ du Sporting de Charleroi. Sudinfo écrit que le club carolo et le Widzew Łódź ont conclu un accord verbal.

Le Chypriote doit désormais trouver un accord d'un point de vue contractuel afin de rejoindre le club polonais. Le transfert semble en bonne voie et devrait très certainement se réaliser.

Le joueur de 23 ans était une nouvelle fois absent de la liste des Zèbres le week-end dernier pour affronter la RAAL. Cette saison, il n'a tout simplement pas joué avec les Carolos. Il est simplement apparu une seule fois dans l’effectif. C'était lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Conference League face à Hammarby.

Le défenseur central des Zèbres était arrivé dans le Hainaut en juillet 2021. Il a disputé un total de 126 matchs avec les Carolos toutes compétitions confondues. Il s'apprête à faire ses bagages à un an de la fin de son contrat, qui expire le 30 juin 2026.

Avant son passage au Sporting, il évoluait dans son pays à Chypre. Il jouait à l’Olympiakos Nicosie, son club formateur. Il a au total connu 40 apparitions professionnelles dans cette équipe.

