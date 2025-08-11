"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

Avant le week-end, Rik De Mil avait exprimé son opinion selon laquelle il trouvait inapproprié que Nicolas Laforge arbitre le match de Charleroi contre La Louvière. Selon Hein Vanhaezebrouck, cette prise de position a effectivement eu des conséquences.

Rik De Mil a déclaré la semaine dernière qu’il trouvait inapproprié que l’arbitre Nicolas Laforge ait officié lors du derby entre La Louvière et Charleroi, rappelant que Laforge avait été gardien de but chez les Loups quand il était jeune.

"Certes, De Mil n’aurait pas dû dire cela avant le match, mais je suis entièrement d’accord avec lui. Pourquoi la fédération désigne-t-elle un arbitre dans ce genre de situation, alors qu’on sait que cela peut créer des tensions ?" s’interroge Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

Selon l’analyste, ces déclarations ont surtout mis Laforge dans une position délicate. En voulant prouver son impartialité suite aux propos de De Mil, l’arbitre s’est montré plus prudent et aurait même pénalisé La Louvière. C’est ce qu’a également constaté le département des arbitres.

Laforge a pénalisé La Louvière

"À Dender, De Fougerolles a reçu un carton rouge pour une légère poussée dans le dos de Yamamoto. Pourtant, lors du match entre Charleroi et La Louvière, Nzita a fait exactement la même chose et n’a pas été sanctionné, et juste avant, Camara a littéralement fait tomber un adversaire sans aucune sanction. Je lui donne un sept sur l’échelle des penalties", poursuit Vanhaezebrouck.

De plus, Arthur Denil était en charge de la VAR. Beaucoup plus jeune que Laforge, il n’a pas osé intervenir, selon Vanhaezebrouck. "L’écart hiérarchique — surtout en termes d’âge et d’expérience — entre l’arbitre sur le terrain et le VAR ne devrait jamais être aussi important", conclut-il.