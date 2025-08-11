Réaction Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL

Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL
Le moral est au beau fixe à la RAAL après la victoire contre Charleroi. Frédéric Taquin s'en réjouit, conscient que le match d'hier va apporter plus de sérénité au sein du groupe.

En gentleman, Frédéric Taquin a tenu à commencer sa conférence de presse avec un mot pour Rik De Mil : "Je suis très heureux de la victoire, mais j'aimerais d'abord mettre en avant mon homologue carolo, qui fait un travail formidable. Je suis très heureux qu'il ait resigné au Sporting, qui est le club de ma ville. Je suis sûr qu'ils vont faire une saison exceptionnelle".

Les deux entraîneurs vont vivre des semaines bien différentes à l'entraînement : là où De Mil va devoir remettre l'église au milieu du village, Taquin va pouvoir travailler avec un groupe qui a retrouvé le sourire : "On avait faim, on était très frustrés de notre préparation, qui n'a pas été exceptionnelle. Les déménagements et d'autres facteurs ont fait que c'était difficile pour nous. Je ne voulais pas en parler tant qu'on n'avait pas gagné".

La saison de la RAAL est lancée

La victoire d'hier pourrait bel et bien être fondatrice : "On sentait aussi que dans la division, il y avait ce sentiment que la RAAL était un oiseau pour le chat. Il y a encore beaucoup de choses à corriger mais les joueurs vont gagner en confiance, ils sont désormais conscients qu'ils sont capables d'évoluer en première division, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à maintenant. C'était très difficile émotionnellement. J'ai hâte de me remettre au travail en sachant qu'on est capable de gagner face à une très grosse équipe de la division".

Après avoir laissé un peu trop d'espaces au Standard puis peiné offensivement à Gand, la RAAL a trouvé l'équilibre contre les Zèbres : "Je vais tabler dessus à l'entraînement. Parce qu'un joueur a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on lui dise que ce qu'il a fait était bien. Et comprendre quand il n'a pas bien fait les choses. Je suis content de voir que ce travail a fait beaucoup de bien".

"Je sais qu'on va encore se renforcer. Mais le capital confiance va méchamment grimper, ça va être une belle différence. On avait besoin d'un match référence et d'un bon résultat pour que les joueurs continuent à croire au message", poursuit Taquin.

L'entraîneur des Loups a également pu aligner Thierry Lutonda pour la première fois. Formé et lancé à Anderlecht, l'ancien protégé de Vincent Kompany a immédiatement apporté de la qualité technique sur le côté gauche : "Il est arrivé avec une préparation dans son club. On a joué une rencontre amicale contre le Lierse la semaine dernière et on a tout de suite vu qu'il avait le volume et l'intensité nécessaire. Il a très vite compris ce dont on avait besoin. Ce qu'on constate, c'est qu'il vient de première division et qu'il a amené de la qualité. Quand il touche le ballon, il ne le perd pas. Ça vous donne des périodes de repos dans un match".

