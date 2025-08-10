Dans quelques heures, la RAAL accueille Charleroi. Des retrouvailles attendues de longues dates entre deux piliers du football hennuyer.

Après la réception du Standard lors de la première journée, le calendrier a réservé un autre bon clin d'œil à la RAAL avec un deuxième match à la maison contre Charleroi. Deux clubs qui ne s'étaient plus croisés en match officiel depuis près de 20 ans. C'était le 30 avril 2006. Les Loups accueillaient les Zèbres pour ce qu'ils ne savaient pas encore être le dernier match au Tivoli en D1A.

Les Verts étaient parfaitement rentrés dans le match, menant 2-0 grâce au duo Frederic Bosak - Aco Stojkov. Mais les Carolos ont réagi grâce à Majid Oulmers et Dante, auteur de l'égalisation dans les cinq dernières minutes. Un partage 2-2 qui a précipité la RAAL, en proie à une instabilité chronique sur le terrain et en dehors, vers la relégation.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts dans les deux clubs. La Louvière peut désormais accueillir son rival régional fort d'une base plus saine. Et lui disputer la domination provinciale à moyen terme ? Il est encore tôt pour le dire, mais les deux clubs ne devraient plus se lâcher dans les prochaines saisons.

Rendre fière la région

Les voir se tirer la bourre à distance ne serait que bénéfique pour la région. D'autant que les attaches entre les deux clubs sont nombreuses, à commencer par Salvatore Curaba, architecte de la renaissance louviéroise après avoir connu ses plus belles années de joueur au Mambourg.

Le président de la RAAL aurait bien voulu inaugurer l'Easi Arena contre les Zèbres, plus de 50 ans après avoir baptisé l'ancien Tivoli face au Sporting. A défaut d'avoir pu disputer le premier match dans son nouveau stade face aux Carolos, la RAAL compte désormais bien y décrocher la première victoire de son retour en D1A.

