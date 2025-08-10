Date: 10/08/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3

La RAAL accueille Charleroi en ce début d'après-midi. Les deux équipes attendent de décrocher leur première victoire de la saison.

Temps   59' 55" 
Scott Crabbé depuis La Louvière
59
 But annulé pour la RAAL !
L'action est superbe mais le hors-jeu est signalé. Les Loups contournent le bloc pour décaler Liongola, qui centre pour Guindo au petit rectangle, sa finition ne comptera pas
58
 Guindo gâche un contre
Il emmène un 2 contre 2 mais gère mal sa fin de course, la défense revient
54
 L'assistant dans les panneaux publicitaires
Liongola ne peut pas arrêter sa course, le choc est bien involontaire mais impressionnant
51
 Guindo tente sa chance
Dans un premier temps, l'attaquant des Loups arrive en pleine course devant le rectangle et voit son tir contré par la défense. Le ballon lui revient, il tire à côté
50
 Frappe de Titraoui
L'Algérien est au second ballon sur un centre renvoyée par la défense des Loups, il cadre mais n'inquiète pas Peano
47
 Premier coup franc pour la RAAL
Reprise à la retourne de Guindo, Delavallée capte
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


45+6
  Carte jaune pour Oucasse Mendy
45+6
  Carte jaune pour Joël Ito
45+6
 Une dernière occasion pour la RAAL
Petit numéro de Mendy dans le rectangle, mais il arrive un rien trop court pour donner de la puissance à son ballon face au but
45+4
 Guiagon contré
Magnifique contrôle orienté pour se mettre face au but, mais un deuxième rideau défensif attendait à sa rencontre
45+2
 Percée de Liongola
Arrêtée à la limite du rectangle par Nzita, de manière licite selon l'arbitre
45+1
 Long ballon vers Guindo
Delavallée recule d'abord mais finit par intervenir dans ses pieds
45
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
42
 Charleroi met le nez à la fenêtre
Mais la RAAL est bien en place et ne lâche rien dans les duels
38
 Bel effort de Lamego
Le défenseur de la RAAL sort de défense et fait 40 mètres balle au pied, sa frappe finit à côté
37
 La Louvière encore à l'attaque
Guindo est hors-jeu, il avait échappé à la vigilance des défenseurs carolos
35
 La RAAL réclame un penalty
Liongola est envoyé au sol après un contact avec Keita dans le rectagle, l'arbitre ne broche pas, Charleroi souffre
30
 Liongola tente encore sa chance
Cette fois, c'est la défense carolo qui contre
29
 Centre-tir de Liongola
Claquette de Delavallee
25
 Pause fraîcheur pour les joueurs
De quoi permettre à Rik De Mil de remobiliser ses hommes face à l'enthousiasme des Loups
20
 Centre vers Descotte
Maisonneuve en impose dans le duel
16

But contre son camp 		But contre son camp de Etienne Camara: -
16
 1-0 ! La RAAL est devant !
Centre de la gauche, la défense de Charleroi panique, le ballon arrive sur Camara qui ne parvient pas à se dégager et pousse maladroitement le ballon au fond de ses filets !
15
 Keita fait le ménage
La RAAL est bien dans son match, Guindo est proche de se présenter devant Delavallee mais Keita revient in extremis
13
 Frappe de Bernier
Les contacts sont rugeux en ce début de match, Bernier s'impose en costaud et frappe à l'entrée du rectangle, Peano capte
8
 Poteau pour la RAAL !
La première occasion de ce match. Centre venu de la droite, Mendy saute plus haut que tout le monde et reprend sur l'équerre
3
 Première frappe de loin de Romsaas
Audacieux mais dans les gants de Peano
2
 Déjà un temps mort
Premier contact, Liongola doit se faire soigner le long de la touche
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné dans une chaude ambiance
1
 RAAL La Louvière - Charleroi: 0-0
13:01
 La vie sans Stulic pour Charleroi
L'attaquant serbe est suspendu pour ses deux cartes jaunes contre Saint-Trond, Descotte en profite pour rentrer dans le onze. Le onze aligne plusieurs petits formats comme Guiagon, Bernier ou Titraoui qui ne devraient pas trop souffrir du synthétique
RAAL La Louvière: Thierry Lutonda - Wagane Faye - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Marcos Hernán Peano - Joël Ito - Djibril Lamego - Oucasse Mendy
Banc: Owen Maës - Yllan Okou - Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Théo Epailly - Dario Benavides - Matthis Riou - Sekou Sidibe

Charleroi (RAAL La Louvière - Charleroi)
Charleroi: Aiham Ousou - Jakob Napoleon Romsaas - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Anthony Descotte - Antoine Bernier - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Martin Delavallee - Cheick Keita - Jeremy Petris
Banc: Freddy Mbemba - Antoine Colassin - Yassine Khalifi - Isaac Mbenza - Vetle Dragsnes - Zan Rogelj - Mohamed Kone - Massamba Sow - Amine Boukamir
12:21
 Qui en profitera pour lancer sa saison ?
La RAAL attend encore son premier point pour son retour parmi l'élite (défaites contre le Standard et Gand), Charleroi sa première victoire (partages contre Louvain et Saint-Trond).
12:19
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce choc hennuyer
13:40

La RAAL joue en ce moment contre Charleroi. Les supporters visiteurs déplorent l'organisation de leur hôte.
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
  Joueur J Evaluer
Lutonda Thierry 90' -
4 Faye Wagane 90' -
9 Yaya Guindo Mohamed 90' -
10 Pau Maxime 90' -
11 Liongola Jordi 90' -
13 Maisonneuve Maxence 90' -
15 Lahssaini Sami 90' -
21 Peano Marcos Hernán 90' -
23 Ito Joël   90' -
25 Lamego Djibril 90' -
29 Mendy Oucasse   90' -
  Banc J Evaluer
Maës Owen -  
Okou Yllan -  
1 De Schrevel Celestin -  
3 Gillot Nolan -  
6 Beka Beka Alexis -  
12 Epailly Théo -  
19 Benavides Dario -  
26 Riou Matthis -  
51 Sidibe Sekou -  

Charleroi Charleroi
  Joueur J Evaluer
Ousou Aiham 90' -
Romsaas Jakob Napoleon 90' -
5 Camara Etienne 90' -
10 Guiagon Parfait 90' -
15 Descotte Anthony 90' -
17 Bernier Antoine 90' -
22 Titraoui Yacine 90' -
24 Nzita Mardochee 90' -
55 Delavallee Martin 90' -
95 Keita Cheick 90' -
98 Petris Jeremy 90' -
  Banc J Evaluer
Mbemba Freddy -  
Colassin Antoine -  
Khalifi Yassine -  
7 Mbenza Isaac -  
15 Dragsnes Vetle -  
29 Rogelj Zan -  
30 Kone Mohamed -  
39 Sow Massamba -  
56 Boukamir Amine -  

Dans quelques heures, la RAAL accueille Charleroi. Des retrouvailles attendues de longues dates entre deux piliers du football hennuyer.

Après la réception du Standard lors de la première journée, le calendrier a réservé un autre bon clin d'œil à la RAAL avec un deuxième match à la maison contre Charleroi. Deux clubs qui ne s'étaient plus croisés en match officiel depuis près de 20 ans. C'était le 30 avril 2006. Les Loups accueillaient les Zèbres pour ce qu'ils ne savaient pas encore être le dernier match au Tivoli en D1A.

Les Verts étaient parfaitement rentrés dans le match, menant 2-0 grâce au duo Frederic Bosak - Aco Stojkov. Mais les Carolos ont réagi grâce à Majid Oulmers et Dante, auteur de l'égalisation dans les cinq dernières minutes. Un partage 2-2 qui a précipité la RAAL, en proie à une instabilité chronique sur le terrain et en dehors, vers la relégation.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts dans les deux clubs. La Louvière peut désormais accueillir son rival régional fort d'une base plus saine. Et lui disputer la domination provinciale à moyen terme ? Il est encore tôt pour le dire, mais les deux clubs ne devraient plus se lâcher dans les prochaines saisons.

Rendre fière la région

Les voir se tirer la bourre à distance ne serait que bénéfique pour la région. D'autant que les attaches entre les deux clubs sont nombreuses, à commencer par Salvatore Curaba, architecte de la renaissance louviéroise après avoir connu ses plus belles années de joueur au Mambourg.

Le président de la RAAL aurait bien voulu inaugurer l'Easi Arena contre les Zèbres, plus de 50 ans après avoir baptisé l'ancien Tivoli face au Sporting. A défaut d'avoir pu disputer le premier match dans son nouveau stade face aux Carolos, la RAAL compte désormais bien y décrocher la première victoire de son retour en D1A.
 

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
