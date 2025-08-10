|
Scott Crabbé depuis La Louvière
59
But annulé pour la RAAL !
L'action est superbe mais le hors-jeu est signalé. Les Loups contournent le bloc pour décaler Liongola, qui centre pour Guindo au petit rectangle, sa finition ne comptera pas
58
|
Guindo gâche un contre
Il emmène un 2 contre 2 mais gère mal sa fin de course, la défense revient
54
|
L'assistant dans les panneaux publicitaires
Liongola ne peut pas arrêter sa course, le choc est bien involontaire mais impressionnant
51
|
Guindo tente sa chance
Dans un premier temps, l'attaquant des Loups arrive en pleine course devant le rectangle et voit son tir contré par la défense. Le ballon lui revient, il tire à côté
50
|
Frappe de Titraoui
L'Algérien est au second ballon sur un centre renvoyée par la défense des Loups, il cadre mais n'inquiète pas Peano
47
|
Premier coup franc pour la RAAL
Reprise à la retourne de Guindo, Delavallée capte
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
Mi-temps
45+6
|
Carte jaune pour Oucasse Mendy
45+6
|
Carte jaune pour Joël Ito
45+6
|
Une dernière occasion pour la RAAL
Petit numéro de Mendy dans le rectangle, mais il arrive un rien trop court pour donner de la puissance à son ballon face au but
45+4
|
Guiagon contré
Magnifique contrôle orienté pour se mettre face au but, mais un deuxième rideau défensif attendait à sa rencontre
45+2
|
Percée de Liongola
Arrêtée à la limite du rectangle par Nzita, de manière licite selon l'arbitre
45+1
|
Long ballon vers Guindo
Delavallée recule d'abord mais finit par intervenir dans ses pieds
45
|
Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
42
|
Charleroi met le nez à la fenêtre
Mais la RAAL est bien en place et ne lâche rien dans les duels
38
|
Bel effort de Lamego
Le défenseur de la RAAL sort de défense et fait 40 mètres balle au pied, sa frappe finit à côté
37
|
La Louvière encore à l'attaque
Guindo est hors-jeu, il avait échappé à la vigilance des défenseurs carolos
35
|
La RAAL réclame un penalty
Liongola est envoyé au sol après un contact avec Keita dans le rectagle, l'arbitre ne broche pas, Charleroi souffre
30
|
Liongola tente encore sa chance
Cette fois, c'est la défense carolo qui contre
29
|
Centre-tir de Liongola
Claquette de Delavallee
25
|
Pause fraîcheur pour les joueurs
De quoi permettre à Rik De Mil de remobiliser ses hommes face à l'enthousiasme des Loups
20
|
Centre vers Descotte
Maisonneuve en impose dans le duel
16
|
But contre son camp de Etienne Camara: -
16
|
1-0 ! La RAAL est devant !
Centre de la gauche, la défense de Charleroi panique, le ballon arrive sur Camara qui ne parvient pas à se dégager et pousse maladroitement le ballon au fond de ses filets !
|
15
|
Keita fait le ménage
La RAAL est bien dans son match, Guindo est proche de se présenter devant Delavallee mais Keita revient in extremis
13
|
Frappe de Bernier
Les contacts sont rugeux en ce début de match, Bernier s'impose en costaud et frappe à l'entrée du rectangle, Peano capte
8
|
Poteau pour la RAAL !
La première occasion de ce match. Centre venu de la droite, Mendy saute plus haut que tout le monde et reprend sur l'équerre
3
|
Première frappe de loin de Romsaas
Audacieux mais dans les gants de Peano
2
|
Déjà un temps mort
Premier contact, Liongola doit se faire soigner le long de la touche
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné dans une chaude ambiance
1
|
RAAL La Louvière - Charleroi: 0-0
13:26
|
Les joueurs montent sur le terrain
Les deux kops de supporters se répondent déjà depuis de longues minutes
|
13:01
|
La vie sans Stulic pour Charleroi
L'attaquant serbe est suspendu pour ses deux cartes jaunes contre Saint-Trond, Descotte en profite pour rentrer dans le onze. Le onze aligne plusieurs petits formats comme Guiagon, Bernier ou Titraoui qui ne devraient pas trop souffrir du synthétique
|
RAAL La Louvière:
Thierry Lutonda
- Wagane Faye
- Mohamed Yaya Guindo
- Maxime Pau
- Jordi Liongola
- Maxence Maisonneuve
- Sami Lahssaini
- Marcos Hernán Peano
- Joël Ito
- Djibril Lamego
- Oucasse Mendy
Banc:
Owen Maës
- Yllan Okou
- Celestin De Schrevel
- Nolan Gillot
- Alexis Beka Beka
- Théo Epailly
- Dario Benavides
- Matthis Riou
- Sekou Sidibe
Charleroi:
Aiham Ousou
- Jakob Napoleon Romsaas
- Etienne Camara
- Parfait Guiagon
- Anthony Descotte
- Antoine Bernier
- Yacine Titraoui
- Mardochee Nzita
- Martin Delavallee
- Cheick Keita
- Jeremy Petris
Banc:
Freddy Mbemba
- Antoine Colassin
- Yassine Khalifi
- Isaac Mbenza
- Vetle Dragsnes
- Zan Rogelj
- Mohamed Kone
- Massamba Sow
- Amine Boukamir
12:21
|
Qui en profitera pour lancer sa saison ?
La RAAL attend encore son premier point pour son retour parmi l'élite (défaites contre le Standard et Gand), Charleroi sa première victoire (partages contre Louvain et Saint-Trond).
|
12:19
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce choc hennuyer
