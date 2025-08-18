L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union s'est montrée supérieure au Standard, s'imposant sur le score de 3-0. Mais Kevin Mac Allister a joué avec Timothé Nkada.

Le Standard a vécu une première mi-temps compliquée au Parc Duden : plusieurs occasions concédées, un but encaissé et un homme en moins suite à l'exclusion de Thomas Henry. Mais dès la reprise, les hommes de Mircea Rednic ont réagi avec un bel effort de Timothé Nkada.

L'attaquant français a récupéré le ballon dans les pieds de Kevin Mac Allister avant de faire parler sa vitesse pour se présenter face au but. Son opposant n'a eu d'autre choix que de le retenir, de manière fautive, semble-t-il. Mais Nkada a joué le coup à fond et ne s'est pas laissé tomber.

Face à Kjell Scherpen, l'ancien de Rodez a vu le gardien néerlandais avoir le dernier mot. De quoi relancer le débat : Nkada aurait-il dû forcer sa chute pour faire exclure Mac Allister ? Les chances de voir l'Argentin renvoyé au vestiaire auraient été réelles, le Standard ne se serait en tout cas pas privé de le réclamer après l'exclusion de Thomas Henry.

Non, il ne fallait pas revenir sur la phase

Dans le journal Le Soir, l'ancien arbitre Stephane Breda estime que Bram Van Driessche a bien géré la situation : "Durant longtemps, la notion d’avantage a été débattue pour en arriver au fait qu’il convient de ne pas siffler directement. Si le joueur marque ou peut bénéficier d’une occasion réelle, c’est-à-dire sans ralentissement, impact sur la qualité de la frappe ou déviation de la trajectoire causés par la faute, il ne convient pas d’y revenir".

Nkada ayant été au bout de son occasion, il ne convenait pas de revenir sur la phase avec un carton rouge à la clé. "Par contre, une carte jaune aurait dû être brandie à l’encontre du fautif", précise Breda. L'attaquant du Standard aurait-il dû faire preuve d'un peu plus de vice ? Il est également revenu sur cette phase litigieuse, amenant une bonne raison de ne pas se laisser tomber.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Union SG

Plus de news

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

15:30
L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

09:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dragsnes - Dendoncker

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dragsnes - Dendoncker

15:00
Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

15:00
L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

14:40
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

13:33
La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

13:20
1
Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

10:20
Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..." Interview

Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

06:40
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
1
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

19:00
12
Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

09:30
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

08:30
Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

07:00
Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

08:03
Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

07:20
Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

07:43
"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

06:00
2
"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

23:30
"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

23:20
Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

23:30
1
Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille" Réaction

Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille"

22:40
"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

23:00
🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

22:20
"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

21:40
3
Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

21:25

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved