L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union s'est montrée supérieure au Standard, s'imposant sur le score de 3-0. Mais Kevin Mac Allister a joué avec Timothé Nkada.

Le Standard a vécu une première mi-temps compliquée au Parc Duden : plusieurs occasions concédées, un but encaissé et un homme en moins suite à l'exclusion de Thomas Henry. Mais dès la reprise, les hommes de Mircea Rednic ont réagi avec un bel effort de Timothé Nkada.

L'attaquant français a récupéré le ballon dans les pieds de Kevin Mac Allister avant de faire parler sa vitesse pour se présenter face au but. Son opposant n'a eu d'autre choix que de le retenir, de manière fautive, semble-t-il. Mais Nkada a joué le coup à fond et ne s'est pas laissé tomber.

Face à Kjell Scherpen, l'ancien de Rodez a vu le gardien néerlandais avoir le dernier mot. De quoi relancer le débat : Nkada aurait-il dû forcer sa chute pour faire exclure Mac Allister ? Les chances de voir l'Argentin renvoyé au vestiaire auraient été réelles, le Standard ne se serait en tout cas pas privé de le réclamer après l'exclusion de Thomas Henry.

🟥 l Est-ce que Kevin Mac Allister méritait un carton rouge sur cet accrochage en tant que dernier défenseur ? (📷 DAZN) pic.twitter.com/amiemg9iFf — Ma Pro League (@MaProLeague) August 16, 2025

Non, il ne fallait pas revenir sur la phase

Dans le journal Le Soir, l'ancien arbitre Stephane Breda estime que Bram Van Driessche a bien géré la situation : "Durant longtemps, la notion d’avantage a été débattue pour en arriver au fait qu’il convient de ne pas siffler directement. Si le joueur marque ou peut bénéficier d’une occasion réelle, c’est-à-dire sans ralentissement, impact sur la qualité de la frappe ou déviation de la trajectoire causés par la faute, il ne convient pas d’y revenir".

Nkada ayant été au bout de son occasion, il ne convenait pas de revenir sur la phase avec un carton rouge à la clé. "Par contre, une carte jaune aurait dû être brandie à l’encontre du fautif", précise Breda. L'attaquant du Standard aurait-il dû faire preuve d'un peu plus de vice ? Il est également revenu sur cette phase litigieuse, amenant une bonne raison de ne pas se laisser tomber.