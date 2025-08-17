Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre
Timothé Nkada aurait-il dû mieux jouer le coup sur l'intervention de Kevin Mac Allister en début de seconde période ? L'intervention du défenseur argentin aurait pu changer le visage de cet Union - Standard.

En infériorité dès la 25e minute, le Standard peut nourrir quelques regrets après sa défaite face à l’Union. Les Rouches, à 10 contre 11, ont tenu tête au champion jusqu’à l’heure de jeu et se sont même créés plusieurs grosses occasions d’égaliser.

Via Casper Nielsen, contré par un magnifique tacle de Fedde Leysen, puis Rafiki Saïd, qui a frappé au-dessus en première mi-temps, et enfin Timothé Nkada en seconde période.

Kevin Mac Allister aurait-il dû être sanctionné ?

Dès la reprise, l’attaquant venu de Rodez récupère le ballon à Mac Allister au milieu de terrain et file au but. Le défenseur argentin le retient, semble-t-il, fautivement, mais Nkada se retrouve seul face à Scherpen et perd son duel.

Lors de cette action, l’intervention de l’arrière central de l’Union, dernier homme, attire l’attention. Si Timothé Nkada était tombé à ce moment-là, les Unionistes auraient également pu se retrouver à 10.

Mais au micro de DAZN, l’avant-centre du Standard a affirmé ne pas avoir senti que le contact était si important. "Sur le moment, je n’ai pas senti qu’il m’avait assez accroché pour qu’il y ait quelque chose", a-t-il reconnu. Un événement qui aurait pu changer la donne.

