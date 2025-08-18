L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

Photo: © photonews

L'expulsion de Thomas Henry lors du choc entre l'Union Saint-Gilloise et le Standard de Liège fait débat.

Beaucoup d’observateurs ont jugé la décision sévère, mais l’ancien arbitre Serge Gumienny n’est pas de cet avis. "Sur son premier carton jaune, il touche le tibia du défenseur (Mac Allister), sur le second la cheville de son adversaire (Vanhoutte)", explique Gumienny dans Het Belang van Limburg.

Selon Gumienny, c’est surtout la deuxième phase qui a été décisive. "Là, Henry va trop imprudemment vers le ballon, et ça mérite un jaune. Deux jaunes, c’est sévère, mais je dis toujours : un plus un fait deux. L’arbitre était tout près de l’action, il ne pouvait pas faire autrement."

Un doute pour Van Driessche

Gumienny estime que la façon dont Van Driessche a agi est à l’origine de ces doutes. "Il a fait deux pas avant de sortir le deuxième carton jaune. Normalement, ça va plus vite. Quand tu attends, les gens commencent à douter : est-ce justifié, n’est-ce pas trop sévère ?"

Plutôt que de critiquer Van Driessche, Gumienny insiste sur le fait que la responsabilité revient à Henry. "Il touche deux fois son adversaire au lieu du ballon. Quand tu fais ça, tu prends un risque."

Le débat peut continuer, mais pour le Standard le match a vite basculé. Après l’exclusion d’Henry, jouer à dix contre l’Union était mission impossible

