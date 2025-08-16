Suis Union SG - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 16/08/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?
Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Parc Duden
Photo: © photonews

L'Union et le Standard, deux équipes ayant fait 7/9 en ce début de saison. Qui s'imposera ce samedi soir au Parc Duden ? Suivez la rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Deux équipes ayant réalisé un 7/9 en ce début de saison s'affrontent ce samedi soir au Parc Duden. Un choc de cette quatrième journée de Pro League entre l'Union et le Standard.

Vainqueurs sur la pelouse de Gand le week-end dernier, les Unionistes sont privés de plusieurs joueurs, comme Mohammed Fuseini, Promise David, Henor Teklab ou encore Kamiel Van de Perre.

Chez les Rouches, Henry Lawrence est de retour de blessure, mais Dennis Ayensa est à l'infirmerie jusqu'à la mi-septembre. Toujours pas de bonne nouvelle pour David Bates, récemment opéré à Londres.

Depuis leur retour en Jupiler Pro League, les Unionistes n'ont perdu qu'une seule fois contre les Rouches, qui aiment cependant surprendre face aux gros du championnat.

En seront-ils capables en ce lendemain de 15 août, toujours très festif en Cité ardente ? Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage Standard Standard gagne
83.78% 13.81% 2.4%
2-1
(84x)		 2-0
(71x)		 3-1
(63x)

Comparatif Union SG - Standard

Classement

4
1

Points

7
7

Gagner

2
2

Buts inscrits

9
5

Buts reçus

3
2

Cartes jaunes

8
6

face-à-face remportés

6
3
2
09/03 19:15 Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
20/09 20:45 Standard Standard 0-0 Union SG Union SG
25/02 18:30 Union SG Union SG 2-1 Standard Standard
04/08 20:45 Standard Standard 0-1 Union SG Union SG
18/02 20:45 Union SG Union SG 2-4 Standard Standard
13/11 16:00 Standard Standard 2-3 Union SG Union SG
03/04 13:30 Standard Standard 1-3 Union SG Union SG
28/08 20:45 Union SG Union SG 4-0 Standard Standard
30/06 18:05 Standard Standard 0-0 Union SG Union SG
28/04 20:30 Standard Standard 3-1 Union SG Union SG
14/04 20:30 Union SG Union SG 2-2 Standard Standard
Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 18:15 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
