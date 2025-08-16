LIVE : C'est parti entre l'Union et le Standard !

L'Union et le Standard, deux équipes ayant fait 7/9 en ce début de saison. Qui s'imposera ce samedi soir au Parc Duden ? Suivez la rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Deux équipes ayant réalisé un 7/9 en ce début de saison s'affrontent ce samedi soir au Parc Duden. Un choc de cette quatrième journée de Pro League entre l'Union et le Standard.

Vainqueurs sur la pelouse de Gand le week-end dernier, les Unionistes sont privés de plusieurs joueurs, comme Mohammed Fuseini, Promise David, Henor Teklab ou encore Kamiel Van de Perre.

Chez les Rouches, Henry Lawrence est de retour de blessure, mais Dennis Ayensa est à l'infirmerie jusqu'à la mi-septembre. Toujours pas de bonne nouvelle pour David Bates, récemment opéré à Londres.

Depuis leur retour en Jupiler Pro League, les Unionistes n'ont perdu qu'une seule fois contre les Rouches, qui aiment cependant surprendre face aux gros du championnat.

En seront-ils capables en ce lendemain de 15 août, toujours très festif en Cité ardente ? Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.