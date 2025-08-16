Date: 16/08/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4

LIVE : C'est parti entre l'Union et le Standard !

L'Union et le Standard, deux équipes ayant fait 7/9 en ce début de saison. Qui s'imposera ce samedi soir au Parc Duden ? Suivez la rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Temps   7' 7" 
Loïc Woos depuis le Parc Duden
7
 Perte de balle de Calut, frappe de Rodriguez de loin, totalement manquée
6
 Très bonne intervention de Homawoo pour contrer l'Union, la relance de Calut est imprécise, mais le Standard gagne la faute
4
 Mauvais contrôle de Fossey sur une passe d'Ilaimaharitra, perte de balle évitable
3
 Première provocation et passe de Rodriguez pour Florucz, qui frappe sur Epolo
3
 Très aérien, dégagé par Ilaimaharitra
2
 Premier coup-franc pour l'Union
1
 Et c'est parti !
1
 Union SG - Standard: 0-0
20:43
 Les joueurs font leur entrée sur la pelouse !

Union SG (Union SG - Standard)
Union SG: Kevin Mac Allister - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Christian Burgess - Ousseynou Niang - Charles Vanhoutte - Anan Khalaili - Raul Florucz - Kjell Scherpen - Fedde Leysen
Banc: Giorgi Kavlashvili - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Promise David - Guillaume François - Marc Giger - Alessio Castro-Montes - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Mohammed Fuseini

Standard (Union SG - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Tobias Mohr - Thomas Henry - Marlon Fossey - Rafiki Said - Alexandro Calut - Marco Ilaimaharitra - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Daan Dierckx - Casper Nielsen
Banc: Boli Bolingoli Mbombo - Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Leandre Kuavita - Mitongo René - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Timothée NKada

Union SG Union SG
  Joueur
5 Mac Allister Kevin  
8 Zorgane Adem  
10 Ait El Hadj Anouar  
13 Rodriguez Kevin  
16 Burgess Christian  
22 Niang Ousseynou  
24 Vanhoutte Charles  
25 Khalaili Anan  
30 Florucz Raul  
37 Scherpen Kjell  
48 Leysen Fedde  
  Banc
Kavlashvili Giorgi  
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
4 Rasmussen Mathias  
12 David Promise  
19 François Guillaume  
20 Giger Marc  
21 Castro-Montes Alessio  
23 Boufal Sofiane  
26 Sykes Ross  
77 Fuseini Mohammed  

Standard Standard
  Joueur
1 Epolo Matthieu  
7 Mohr Tobias  
9 Henry Thomas  
13 Fossey Marlon  
17 Said Rafiki  
22 Calut Alexandro  
23 Ilaimaharitra Marco  
24 Homawoo Josué  
25 Hautekiet Ibe  
29 Dierckx Daan  
94 Nielsen Casper  
  Banc
5 Bolingoli Mbombo Boli  
6 Sahabo Hakim  
8 Mehssatou Nayel  
11 Abid Adnane  
14 Kuavita Leandre  
19 René Mitongo  
20 Karamoko Ibrahim  
21 Pirard Lucas  
59 NKada Timothée  

présentation (du match)

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?
Loïc Woos
depuis le Parc Duden
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?
Photo: © photonews

L'Union et le Standard, deux équipes ayant fait 7/9 en ce début de saison. Qui s'imposera ce samedi soir au Parc Duden ? Suivez la rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Deux équipes ayant réalisé un 7/9 en ce début de saison s'affrontent ce samedi soir au Parc Duden. Un choc de cette quatrième journée de Pro League entre l'Union et le Standard.

Vainqueurs sur la pelouse de Gand le week-end dernier, les Unionistes sont privés de plusieurs joueurs, comme Mohammed Fuseini, Promise David, Henor Teklab ou encore Kamiel Van de Perre.

Chez les Rouches, Henry Lawrence est de retour de blessure, mais Dennis Ayensa est à l'infirmerie jusqu'à la mi-septembre. Toujours pas de bonne nouvelle pour David Bates, récemment opéré à Londres.

Depuis leur retour en Jupiler Pro League, les Unionistes n'ont perdu qu'une seule fois contre les Rouches, qui aiment cependant surprendre face aux gros du championnat.

En seront-ils capables en ce lendemain de 15 août, toujours très festif en Cité ardente ? Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

