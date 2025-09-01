🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose"

Thomas Henry avait un message à faire passer après la défaite du Standard à Louvain. L'attaquant français appelle à la positivité et espère aider son équipe à traverser ce moment difficile.

Thomas Henry affichait une mine basse après la défaite du Standard à Louvain. L'attaquant français, qui a eu très peu d’occasions de se montrer dans le rectangle, espère mettre son expérience au service de l’équipe pour l’aider à surmonter ce moment difficile et aller de l’avant.

"C’est malheureux de prendre un but comme ça. C’est un mauvais moment, mais il ne faut pas baisser les bras et il faut relever la tête. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il faut manger la merde (sic.) et travailler pour sortir de cette série négative", lançait-il dans la zone mixte du King Power at Den Dreef.



Composer avec l'environnement différent du Standard

Un coup de massue pour le Standard, qui avait pourtant réalisé un début de saison intéressant avec un 7/9 au compteur. Les Rouches viennent d’enchaîner trois défaites, et selon Thomas Henry, le problème est global.

"Il y a beaucoup de coups de massue depuis quelques années au Standard, et ça se ressent. Moi qui suis nouveau, je le sens aussi, puisqu’on nous en parle tout le temps. Vous (les journalistes) m'avez aussi posé des questions au début : dès le premier match, on évoquait les six mois sans victoire. Ensuite, pour mon premier match au Standard, je ne sais plus combien de matches sans succès on avait. Chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau."

"Depuis mon arrivée, même quand on a gagné, on m’a parlé des six mois sans victoire, et pas du fait qu’on venait de gagner. Ce n’est pas grave, je l’ai voulu et je suis au Standard de Liège. Je savais à quoi m’attendre, j’ai aussi connu cela à Palerme. L’environnement n’est pas comme dans les autres clubs, il faut composer avec. Malgré tout, en tant que joueurs, on doit rester positifs, travailler, suivre notre ligne de conduite et les choses iront mieux."

On est dans un bas, on doit remonter la pente"

La trêve internationale ne pourra faire que du bien au Standard et à Vincent Euvrard, qui aura une semaine pour travailler sur les statistiques catastrophiques de sa nouvelle équipe. Le tout en s’appuyant sur le positivisme de Thomas Henry.

"J’espère faire passer un message en étant le plus positif possible. J’avais dit dès le début de saison qu’il y aurait des hauts et des bas. Aujourd’hui, on est dans un bas, et on doit remonter la pente", a-t-il conclu.