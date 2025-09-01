Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

Toulouse manifeste un vif intérêt pour le gardien du Standard Matthieu Epolo. Le Belge de 20 ans reste provisoirement à la maison et ne rejoindra pas les U21 en raison des négociations en cours.

Le Standard pourrait encore voir partir un joueur important cet été. Comme c’est le dernier jour du mercato dans les grands championnats, il pourrait encore se passer des choses.

Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Toulouse a en effet jeté son dévolu sur Matthieu Epolo. Mais cela va plus loin : le club français souhaite réellement le recruter.

Lire aussi… "Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

Des discussions au niveau des clubs sont en cours : il s’agit de négociations très avancées. La position du joueur dans ce dossier reste toutefois encore floue.

En raison d’un éventuel transfert, Epolo ne rejoindra pas (ou pas encore) les U21 belges. Reste à voir si le Standard acceptera de laisser partir son gardien numéro un aussi tard dans le mercato.

Âgé de 20 ans, le portier avait d’abord fait ses armes avec le SL16 avant d’intégrer l’équipe première des Rouches. Il compte déjà 39 matchs disputés avec l’équipe A.

