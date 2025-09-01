"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

L'aventure de Vincent Euvrard sur le banc du Standard de Liège n'a pas débuté comme le coach l'aurait souhaité. Les Rouches se sont inclinés 1-0 au King Power at Den Dreef Stadion contre l'OH Louvain. Philippe Albert analyse cette rencontre.

Après le match, le nouvel entraîneur des Liégeois était plutôt satisfait de la prestation de ses hommes malgré la défaite : "Vincent Euvrard se dit satisfait pour ce premier match. Je peux le suivre sur certains points mais pas tous. La seconde mi-temps de Saïd est un point positif tout comme la prestation de Dierckx même si son auto-but a tout gâché."

"Mais avec cette 3e défaite d’affilée – sur un score que j’estime logique puisque Leysen n’a rien eu à faire alors qu’Epolo a eu deux gros arrêts – efface déjà le 7 sur 9 initial dans l’esprit des supporters. Maintenant, il faut travailler deux semaines dans l’optique de gagner ce match contre Malines qui est déjà obligatoire alors que certaines équipes ont déjà pris le large," poursuit l'ancien Diable Rouge au micro de Sudinfo.

Lire aussi… 🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose"

Tactiquement, il y avait déjà une autre organisation défensive que contre le Cercle

Pour Philippe Albert, il y a encore beaucoup de travail : "Sinon, on va se poser des questions. Tactiquement, il y avait déjà une autre organisation défensive que contre le Cercle. Mais dans le jeu et dans l’animation offensive, il y avait encore trop de déchets et pas assez de ballons dans le rectangle pour Henry."

"Après 20 bonnes minutes après le repos, la mésentente entre Epolo et Dierckx a permis à OHL de jouer le jeu que cette équipe aime. Et en faisant entrer des joueurs expérimentés comme Verstraete et Maziz, l’élan du Standard a été cassé."

Le prochain rendez-vous des Rouches est programmé au vendredi 12 août (après la trêve). Après trois défaites de suite, le Standard de Liège recevra Malines à Sclessin. L'occasion pour Vincent Euvrard de remporter son premier match avec sa nouvelle équipe ? Du moins, il aura cette fois le temps pour bien préparer cette rencontre.

