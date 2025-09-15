La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Deux cartes rouges ont été distribuées lors d'Anderlecht - Genk. Comme celle de Tristan Degreef, l'exclusion de Jusef Erabi fait débat.

Les consultants arbitrage ont eu du grain à moudre avec le match d'hier soir au Lotto Park. D'accord avec l'exclusion de Tristan Degreef, l'ancien arbitre Serge Gumienny se montre plus nuancé à l'heure d'évoquer le carton rouge brandi à Jusef Erabi.

Après avoir égalisé, la nouvelle recrue a vu rouge pour un pied beaucoup trop haut levé en direction de Lucas Hey. Il pensait pourtant s'être arrêté à temps : "Je ne l'ai pas touché, donc j'étais rassuré", a déclaré l'attaquant en quittant le Lotto Park.

Lire aussi… "Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

Mais le VAR est intervenu et a transformé la carte rouge en carte jaune. Est-ce justifié ? Dans La Meuse, Serge Gumienny se montre assez peu convaincu par l'intervention de l'arbitrage vidéo.

Une erreur claire et manifeste, vraiment ?

"Je trouve que la phase avec la jambe levée d'Erabi est un cas douteux. C'était vraiment limite. Disons que c'était entre le rouge et le jaune. Après tout, nous jouons au football, pas au karaté. Ce n'est pas comme ça qu'on va vers un ballon. Heureusement, il n'a pas touché la tête de son adversaire, mais son bras", estime-t-il.

La phase n'était-elle pas dans une zone grise ? "Je me demande cependant pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir. À mes yeux, la carte rouge n'était pas une erreur claire et évidente de l'arbitre. Si c'est une situation limite, le VAR doit-il intervenir ?", s'interroge l'ancien homme en noir.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Jusef Erabi

Plus de news

"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

21:00
Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

19:30
Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

22:00
"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

23:00
L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

22:30
Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

21:20
Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

20:40
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

20:20
🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

20:00
Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

19:00
Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

18:00
Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

18:42
1
Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

18:20
"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

17:20
Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

17:40
1
Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

16:30
Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

17:00
Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

16:00
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
2
"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

15:30
Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

15:00
Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

06:00
1
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
1
Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

Réduit à 10 après une demi-heure, Anderlecht prend un bon point... grâce à Luis Vazquez !

14/09
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

14/09
2
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

14/09
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved