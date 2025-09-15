La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

Deux cartes rouges ont été distribuées lors d'Anderlecht - Genk. Comme celle de Tristan Degreef, l'exclusion de Jusef Erabi fait débat.

Les consultants arbitrage ont eu du grain à moudre avec le match d'hier soir au Lotto Park. D'accord avec l'exclusion de Tristan Degreef, l'ancien arbitre Serge Gumienny se montre plus nuancé à l'heure d'évoquer le carton rouge brandi à Jusef Erabi.

Après avoir égalisé, la nouvelle recrue a vu rouge pour un pied beaucoup trop haut levé en direction de Lucas Hey. Il pensait pourtant s'être arrêté à temps : "Je ne l'ai pas touché, donc j'étais rassuré", a déclaré l'attaquant en quittant le Lotto Park.



Mais le VAR est intervenu et a transformé la carte rouge en carte jaune. Est-ce justifié ? Dans La Meuse, Serge Gumienny se montre assez peu convaincu par l'intervention de l'arbitrage vidéo.

Une erreur claire et manifeste, vraiment ?

"Je trouve que la phase avec la jambe levée d'Erabi est un cas douteux. C'était vraiment limite. Disons que c'était entre le rouge et le jaune. Après tout, nous jouons au football, pas au karaté. Ce n'est pas comme ça qu'on va vers un ballon. Heureusement, il n'a pas touché la tête de son adversaire, mais son bras", estime-t-il.

La phase n'était-elle pas dans une zone grise ? "Je me demande cependant pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir. À mes yeux, la carte rouge n'était pas une erreur claire et évidente de l'arbitre. Si c'est une situation limite, le VAR doit-il intervenir ?", s'interroge l'ancien homme en noir.