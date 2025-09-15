"Il ne sait pas défendre" : Steven Defour donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

L'exclusion de Tristan Degreef à la demi-heure de jeu entre Anderlecht et Genk continue d'alimenter les débats. Steven Defour a donné son avis sur cette phase.

L'ex-joueur est en accord avec la décision mais regrette l'erreur du joueur anderlechtois. "À un moment donné, il n’a pas su gérer ses émotions," pointe le consultant au micro de RTL Sports dans l'émission Dans le vestiaire.

Et si ce n'était finalement qu'une erreur de jeunesse ? Steven Defour pense qu'il était fort déterminé à se montrer, voire... un peu trop : "Il est excité, il y a une bonne ambiance, il veut se montrer, mais c’est trop. Il ne sait pas défendre."



"Il a un peu du mal à défendre, avec ce tacle, c’est malheureux parce qu’il passe au-dessus du ballon. Mais il doit apprendre à gérer ses émotions. C’est bien d’être motivé, mais il faut savoir gérer," conclut l'ancien joueur à ce sujet.

Une nouvelle rencontre à domicile sera de nouveau au rendez-vous ce samedi. Les Mauves recevront l'Antwerp, qui est également loin d’être dans sa meilleure forme. Le Great Old s'est incliné face à La Gantoise (1-2) le week-end dernier.

Au classement, les Bruxellois sont 4e avec six rencontres disputées, tandis que l'Antwerp est 8e avec déjà sept matchs. Un succès serait évidemment le bienvenu pour les deux équipes qui ont besoin de points pour monter au classement.