Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Après son carton rouge pris à la demi-heure de jeu contre Genk, Tristan Degreef connaît sa sanction. Il sera suspendu deux matchs fermes, plus un match avec sursis.

L'ailier d'Anderlecht est sanctionné d'une amende de 2 500 euros et d'une suspension de trois matchs, dont deux effectifs.

Le Parquet de l'Union belge de football a imposé cette sanction en début de semaine, sanction qui est désormais la peine minimale pour ce type d'infraction. Degreef a touché légèrement le ballon, mais avec son tacle, il a mis en danger l'intégrité physique de Heynen, a jugé le Parquet.



Anderlecht n'ira pas en appel

Anderlecht ne fera pas appel de la décision. Selon le club, un appel ne serait pas fructueux.

Degreef manquera ainsi les deux prochains matchs à domicile : contre l'Antwerp ce samedi et contre Gand mardi prochain.

Une perte pour Besnik Hasi, Degreef étant un titulaire régulier cette saison. Mais la concurrence, avec l'absence d'Europe, s'est renforcée et cette absence permettra donc de faire tourner...