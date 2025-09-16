Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après son carton rouge pris à la demi-heure de jeu contre Genk, Tristan Degreef connaît sa sanction. Il sera suspendu deux matchs fermes, plus un match avec sursis.

L'ailier d'Anderlecht est sanctionné d'une amende de 2 500 euros et d'une suspension de trois matchs, dont deux effectifs.

Le Parquet de l'Union belge de football a imposé cette sanction en début de semaine, sanction qui est désormais la peine minimale pour ce type d'infraction. Degreef a touché légèrement le ballon, mais avec son tacle, il a mis en danger l'intégrité physique de Heynen, a jugé le Parquet.

Lire aussi… "Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park

Anderlecht n'ira pas en appel 

Anderlecht ne fera pas appel de la décision. Selon le club, un appel ne serait pas fructueux.

Degreef manquera ainsi les deux prochains matchs à domicile : contre l'Antwerp ce samedi et contre Gand mardi prochain.

Une perte pour Besnik Hasi, Degreef étant un titulaire régulier cette saison. Mais la concurrence, avec l'absence d'Europe, s'est renforcée et cette absence permettra donc de faire tourner...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Tristan Degreef

Plus de news

"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

16:00
Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

Victoire pour les supporters d'Anderlecht : "Je n'ai plus eu de nouvelles de Wouter Vandenhaute"

15:40
"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park Analyse

"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park

10:30
L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

14:30
Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

16:30
1
Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

15:20
Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

15:00
Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

13:30
Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

11:20
Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

14:00
1
À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

09:00
"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

13:00
La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

21:40
1
Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

Pour passer à l'action en janvier ? Plusieurs cadors européens suivent encore Jorthy Mokio de très près

12:40
1
"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

"Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

12:20
"Il ne sait pas défendre" : Steven Defour donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

"Il ne sait pas défendre" : Steven Defour donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

21:00
Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

11:40
La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

12:00
Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

Le futur duo de choc d'Anderlecht ? La touchante naissance de l'amitié entre Romelu Lukaku et Marc Coucke

07:00
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

15/09
"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

"Il me manque, mais c'est le football" : le retour de Kevin De Bruyne à Manchester City sera plus émouvant que jamais

11:00
Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

19:30
"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

10:00
La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

La RAAL snobée dans le nord du pays, c'est déjà terminé : "Le meilleur match de Pro League cette saison"

09:30
Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

Fidèle au Standard, Eric Gerets a refusé de rejoindre ses rivaux : "Il ne me semblait pas possible d'y aller"

08:00
"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

"Des doutes se sont installés chez lui" : le départ avorté de Joël Ordoñez fait une autre victime au Club de Bruges

08:30
Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

Dans l'ombre des stars, un Belge enchaîne une troisième titularisation en Serie A... et pointe à la 3e place

07:40
Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

07:21
Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

06:30
Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

22:00
"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

23:00
L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

22:30
Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

21:20
Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

20:40
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

15/09
Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved