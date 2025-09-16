"Anderlecht a parqué le bus" : Genk a eu toutes les peines du monde au Lotto Park

Le Racing Genk a débuté la saison avec un bilan décevant de 8 points sur 18. Le club limbourgeois a manqué l'occasion de dépasser le RSC Anderlecht et d'entrer dans le top 6, ce dimanche. Le prochain match, ce mercredi contre Charleroi, prend donc déjà une importance accrue.

Le Racing Genk a éprouvé pas mal de difficultés au Lotto Park, ce dimanche. Surtout en seconde période, l'équipe limbourgeoise n'a pas réussi à concrétiser la pression exercée sur la défense d'Anderlecht.

Même avec un joueur en plus, Genk n'a jamais vraiment trouvé l'homme libre pour mettre à mal les Mauves. Ce n'est qu'après l'entrée du nouvel attaquant Jusef Erabi qu'un peu de danger est apparu. Le Suédois a d'ailleurs inscrit son premier but, permettant à ses nouvelles couleurs de sauver un point.



Genk trop lent et embêté par la solidité d'Anderlecht

Il y avait trop peu de rythme dans la circulation du ballon du Racing Genk. Deux occasions pour Erabi, une tête tardive pour Oh et un tir puissant au-dessus du but de Heynen. Face à un homme en moins, on attendait un peu plus de créativité.

"Nous devons être honnêtes : Anderlecht a garé le bus", a lancé Zakaria El Ouahdi après le match. "Il était donc difficile pour nous de nous créer beaucoup d'occasions."

C'est plus compliqué qu'on ne le pense de jouer contre un bloc bas"

Buteur pour son premier match, Jusef Erabi a également ressenti la difficulté d'évoluer contre un Anderlecht regroupé. "C'est vraiment plus compliqué qu'on ne le pense de jouer contre un bloc bas comme ça. Ils menaient au score, donc ils pouvaient reculer."

"Nous savions que ce ne serait pas facile d'égaliser, même avec un homme en plus. La semaine dernière, nous étions en infériorité et nous avons gagné", a ajouté Thorsten Fink. Contre Charleroi ce mercredi, Genk sera en égalité numérique et devra se montrer plus rapide dans ses actions et plus tranchant dans ses transitions pour battre des Zèbres qui montent en puissance après un début de saison délicat.