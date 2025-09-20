Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 20/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

LIVE : Suivez Anderlecht - Antwerp en direct commenté (20h45)

Le RSC Anderlecht reçoit l'Antwerp ce samedi soir au Lotto Park. Un match entre candidats au top 6, après un 1/6 pour les Mauves.

Temps   20:45 
Anderlecht (Anderlecht - Antwerp)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - César Huerta - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Luis Vazquez
Banc: Mihajlo Cvetkovic - Mihajlo Ilic - Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

Antwerp (Anderlecht - Antwerp)
Antwerp: Yannick Thoelen - Zeno Van Den Bosch - Rosen Bozhinov - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Mahamadou Diawara - Isaac Babadi - Daam Foulon - Dennis Praet - Vincent Janssen - Marwan Al-Sahafi
Banc: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Mukhammadali Urinboev - Andreas Verstraeten - Farouck Adekami - Glenn Bijl - Christopher Scott - Youssef Hamdaoui - Semm Renders

Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?
Photo: © photonews

Besnik Hasi a dévoilé son onze pour la réception de l'Antwerp. Après un 1/6, les Mauves doivent l'emporter.

Peu de surprises possibles dans le onze de base d'Anderlecht, après un match assez positif contre Genk. La défense est ainsi composée, à nouveau, du duo Kana-Hey dans l'axe et de Sardella à droite, Augustinsson à gauche.

Llansana et De Cat sont bien sûr encore dans l'entrejeu, tout comme Thorgan Hazard. Le seul changement par rapport à la semaine passée est forcé par les circonstances : Degreef, suspendu, est remplacé par César Huerta dans le onze.

Notons, sur le banc, la première présence de Mihajlo Ilic, venu combler le départ de son compatriote Jan-Carlo Simic en fin de mercato. Cvetkovic et Kanaté sont eux aussi sur le banc.

Le onze :

Coosemans / Augustinsson - Hey - Kana - Sardella / Llansana - De Cat - Hazard / Huerta - Vazquez - Angulo 

Banc : Kikkenborg, N'diaye, Cvetkovic, Verschaeren, Saliba, Ilic, Stroeykens, Maamar, Kanaté

Comparatif Anderlecht - Antwerp

Classement

6
9

Points

10
9

Gagner

3
2

Perdre

2
2

Buts inscrits

12
9

Buts reçus

8
9

Cartes jaunes

13
19

Cartes rouges

3
1

face-à-face remportés

16
10
6
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Anderlecht Anderlecht
20/04 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
09/02 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Antwerp Antwerp
06/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
04/08 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Anderlecht Anderlecht
26/05 18:30 Antwerp Antwerp 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
17/12 18:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/08 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
29/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
06/11 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
08/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-4 Anderlecht Anderlecht
13/03 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
07/11 18:30 Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 Antwerp Antwerp
05/04 18:15 Antwerp Antwerp 1-4 Anderlecht Anderlecht
01/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
12/05 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
17/02 18:00 Antwerp Antwerp 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Antwerp Antwerp
11/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
28/07 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
18/01 15:00 Antwerp Antwerp 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Antwerp Antwerp
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Antwerp Antwerp
15/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Anderlecht Anderlecht
Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

15/09

Contre La Gantoise, Farouck Adekami brillait par son absence dans la sélection de l'Antwerp. Le jeune Ivoirien (19 ans) a fait les frais d'une sanction disciplinaire.

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

19/09 2

Nilson Angulo a signé un nouveau contrat avec Anderlecht. Le joueur équatorien a paraphé une prolongation qui le lie au club jusqu'en 2029.

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

19/09 1

C'était l'un des départs surprise de dernière minute en Jupiler Pro League : Jan-Carlo Simic a rejoint l'Arabie Saoudite. Le défenseur central serbe est revenu sur ce trans...

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

19/09 2

Avant la rencontre entre Anderlecht et l'Antwerp, Besnik Hasi s'est adressé à la presse. Le coach est sous pression après un 1/6 et avant deux gros matchs à domicile.

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

19/09

Mario Stroeykens n'a finalement pas quitté Anderlecht cet été, et n'a plus qu'un an de contrat. Il joue peu sous Besnik Hasi, et la situation de l'une des pépites de Neerpe...

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

19/09

L'Antwerp, battu à domicile par un Gand à 10 le week-end dernier, veut réagir sur la pelouse d'Anderlecht. Mais Stef Wils sait que ce ne sera pas facile.

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

12:40

À l'approche du match à Anderlecht, l'entraîneur de l'Antwerp Stef Wils a indiqué que l'attaquant Gyrano Kerk sera indisponible pendant un certain temps. Kerk s'était bless...

"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

18:20

L'Antwerp espère jouer les trouble-fêtes samedi lors de son déplacement à Anderlecht. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Marc Overmars et Sven Jaecques se sont...

Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

16:00

Comme cela avait déjà été annoncé la semaine dernière, le Fan Council du RSC Anderlecht s'est entre-temps réuni. Olivier Renard a notamment dû y donner des explications, en...

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
