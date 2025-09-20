LIVE : Suivez Anderlecht - Antwerp en direct commenté (20h45)

Besnik Hasi a dévoilé son onze pour la réception de l'Antwerp. Après un 1/6, les Mauves doivent l'emporter.

Peu de surprises possibles dans le onze de base d'Anderlecht, après un match assez positif contre Genk. La défense est ainsi composée, à nouveau, du duo Kana-Hey dans l'axe et de Sardella à droite, Augustinsson à gauche.

Llansana et De Cat sont bien sûr encore dans l'entrejeu, tout comme Thorgan Hazard. Le seul changement par rapport à la semaine passée est forcé par les circonstances : Degreef, suspendu, est remplacé par César Huerta dans le onze.

Notons, sur le banc, la première présence de Mihajlo Ilic, venu combler le départ de son compatriote Jan-Carlo Simic en fin de mercato. Cvetkovic et Kanaté sont eux aussi sur le banc.

Le onze :

Coosemans / Augustinsson - Hey - Kana - Sardella / Llansana - De Cat - Hazard / Huerta - Vazquez - Angulo

Banc : Kikkenborg, N'diaye, Cvetkovic, Verschaeren, Saliba, Ilic, Stroeykens, Maamar, Kanaté