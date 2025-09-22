Olivier Renard doit-il commencer à craindre pour son poste ? Un ancien Diable Rouge est très clair

Anderlecht et l'Antwerp ont livré une prestation bien terne samedi soir. La formation locale a particulièrement été pointée du doigt. Marc Degryse n'a d'ailleurs pas épargné le club bruxellois.

Un 0-0 rarement aussi logique. Anderlecht et l’Antwerp ont livré samedi soir une rencontre dont l’un des seuls faits marquants fut… l’intrusion d’un chat sur le terrain. En termes d’occasions, ce fut extrêmement maigre.

Marc Degryse partage d’ailleurs ce constat. Le consultant s’est exprimé au micro d'Het Laatste Nieuws : "On a vu pourquoi Anderlecht et l’Antwerp feraient bien de ne pas jouer l’Europe. C’était vraiment horrible, disons-le."



Lire aussi… "C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

Olivier Renard, bientôt la fin ?

Besnik Hasi doit-il commencer à craindre pour son poste ? Pour Degryse, c’est plutôt quelqu’un d’autre qui doit se sentir menacé : "Le prochain chez les Mauves à se retrouver dans la tempête me semble être Olivier Renard plutôt que Besnik Hasi. Combien de joueurs a-t-il fait venir qui ont vraiment amélioré Anderlecht ? Aucun."

Pourtant, lors du dernier mercato, Anderlecht a dépensé pas mal d’argent. On pense à des noms comme Llansana, Saliba, Cvetkovic, Hatenboer, et d’autres encore. Bertaccini et Camara sont blessés, ce qui est (pour l’instant) un autre dossier.

Degryse a également tenu à dire un mot sur les projets de l’actionnaire principal, Marc Coucke : "Il va bientôt annoncer une nouvelle structure, mais ce n’est vraiment pas un cadeau que d’arriver à Anderlecht maintenant."