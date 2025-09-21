"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

Anderlecht et Antwerp se quittent sur un 0-0 sans saveur, un point que les visiteurs apprécient malgré tout.

Il y a eu de l’envie, mais trop peu de qualité. Le match entre Anderlecht et l’Antwerp n’a pas plu. Anderlecht a tenté de jouer, mais l’Antwerp a attendu derrière.

Avec ce point, les visiteurs n’étaient pas mécontents. C’est ce qu’a souligné l’entraîneur Stef Wils : "Je suis content du point que nous avons pris, surtout après la semaine dernière. L’organisation était en place", a-t-il déclaré à la Gazet van Antwerpen.



Tsunashima inquiète

La condition physique du défenseur Tsunashima inquiète. Sorti après une heure de jeu à cause de crampes, c’était la troisième fois que cela lui arrivait depuis son arrivée au Bosuil.

"Ce n’est pas un problème physique, car à l’entraînement il supporte les séances les plus lourdes. C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dommage que Bozhinov ait dû sortir à la mi-temps avec une gêne aux ischio-jambiers", a expliqué Wils.

Avec ce petit point récolté, l’Antwerp ne progresse pas vraiment au classement. Le club occupe la 10e place avec 10 points sur 24, soit le même total que les promus La Louvière et Zulte Waregem.